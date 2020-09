KBR museum | Les manuscrits, trésors des ducs de Bourgogne

Avec 180 pièces dont une centaine de manuscrits, le KBR museum, inauguré ce 18 septembre, met à l’honneur l’exceptionnelle richesse de la bibliothèque des ducs de Bourgogne. Et affirme en même temps KBR comme nouveau pôle muséal et culturel à Bruxelles.

Retour au XVe siècle. Les ducs de Bourgogne s’imposent dans les Pays-Bas méridionaux et y impulsent leur Siècle d’or. Après le règne de Philippe le Bon (1396-1467), riche mécène et bibliophile averti, la bibliothèque des ducs atteindra les 900 volumes. Elle rivalise alors avec celle des rois de France ou celle de la papauté. On y trouve les grands auteurs de l’antiquité – tels que Xénophon, Tite-Live ou Aristote – mais aussi des textes médiévaux – le "Roman de la Rose", "La Fleur des histoires" ou encore "La Belle Hélène de Constantinople".

Expo "La Belgique cache un trésor depuis 600 ans" ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ KBR museum, Bruxelles À partir du 18 septembre 2020

Les manuscrits couvrent une période allant du XIIIe siècle aux débuts de l’humanisme. Philippe le Bon attire à sa cour les meilleurs artistes de son temps, tels que Rogier van der Weyden, auxquels il commande des livres richement illustrés, en même temps qu’il fait appel à des copistes renommés comme Jean Wauquelin ou David Aubert. Sur ces 900 volumes, près de 280 ont été conservés et forment le cœur de la Bibliothèque nationale de Belgique.

Exposer des manuscrits est une gageure mais la scénographie, riche et originale, déploie leur univers. À côté des plus belles pièces, un dispositif permet de consulter et de tourner les pages de leur version numérisée et d’agrandir les miniatures afin de profiter de leurs détails. En parallèle, des projections audiovisuelles donnent vie à ces miniatures et à leurs personnages.

Nullement réservé aux érudits, le musée propose différents types de visites, selon le degré d’attente et de curiosité du visiteur: visite approfondie, visite découverte, visite ludique. Outre les manuscrits, et afin de les plonger dans leur foisonnante ambiance historique, sont aussi exposés de multiples œuvres et objets d’époque confiés en dépôt par d’autres musées et collections belges – armes, estampes, retables, sculptures, pièces de monnaie… Pour informer de manière didactique et ludique à la fois, les vitrines sont pourvues de tablettes interactives qui s’allument grâce un bracelet à puce activé en début de parcours. Pour des raisons de conservation, les pièces en vitrines seront changées 3 fois par an – presque tous les manuscrits, numérisés, sont accessibles en ligne.

Les plus beaux tableaux du Moyen Âge

Les 1500 m2 de l’espace muséal se répartissent sur deux niveaux et le KBR museum expose intelligemment ces manuscrits exceptionnels en racontant l’époque qui les a vus naître. Le parcours commence dans la chapelle de Nassau, seul vestige du palais du même nom, en plongeant le visiteur dans le contexte religieux de l’époque. C’est là aussi qu’un film d’animation présente les ducs de Bourgogne. Au même étage, diverses étapes expliquent le contexte historique, économique et artistique du Siècle d’or. On y apprend également les étapes de fabrication d’un livre médiéval et l’on découvre par exemple qu’il faut parfois plusieurs dizaines de peaux (de mouton, de veau ou de chèvre) pour réaliser un seul manuscrit, dont la fabrication s’étale parfois sur de nombreuses années. Réalisation qui n’est d’ailleurs plus l’apanage des Abbayes: avec l’apparition des universités, des ateliers d’artisans du livre se développent dans les villes.

Vue en plein écran "Les livres du roy Modus et de la royne Ratio" (1450-1467), traité de chasse de Henri de Ferrières ©Kristof Vadino

À l’étage se déploie le cœur du musée: la bibliothèque des ducs de Bourgogne. Les manuscrits sont exposés dans une vitrine individuelle. Les œuvres sont présentées en distinguant littérature profane et religieuse, mais la déambulation est libre. Quatre "cocons" proposent une découverte immersive: prenant comme point de départ un folio original de quelques-uns des joyaux de la collection, le visiteur est plongé dans l’histoire, les enluminures ou le thème du manuscrit. Et parmi les joyaux présentés, citons: le Psautier de Peterborough (vers 1300) à l’illustration somptueuse; les "Chroniques de Hainaut" (1447-1478) de Jean Wauquelin, dont la miniature frontispice est attribuée à Rogier van der Weyden; le "Roman de Gérard de Nevers" (1450-1467), roman courtois qui se singularise par la modernité des miniatures de Jean de Wavrin; "Les livres du roy Modus et de la royne Ratio" (1450-1467), traité de chasse de Henri de Ferrières; ou encore les "Cronicques et conquestes de Charlemaine" (1458-1460) de David Aubert. Ce pourquoi les commissaires du KBR muséum aiment dire que "les plus beaux tableaux du Moyen Âge sont dans les livres".

Présentation du KBR museum