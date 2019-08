L'Amérique surréelle de Miles Hyman s'expose à Ixelles

Miles Hyman, peintre et illustrateur originaire des États-Unis, s’expose dans le quartier du Châtelain, à Bruxelles, à la galerie Huberty & Breyne, spécialisée dans les planches originales de bande dessinée. Dans cet accrochage, on retrouve toute la palette de l’artiste – l’illustration, la peinture et le dessin. Des moyens d’expression et des œuvres qui ont comme point commun une forme d’hyperréalisme qui insiste (souvent) sur une Amérique comme on peut la fantasmer depuis Hopper et peut-être même depuis Kerouac.