L'Écho de Flandre | Berlinde De Bruyckere fait pleurer les retables de Malines

Avec "It almost seemed a Lily", la plasticienne gantoise Berlinde De Bruyckere puise dans les "Métamorphoses" d’Ovide pour réinterpréter les "Jardins clos", des retables de dévotion personnelle du Museum Hof van Busleyden, à Malines.

Exposition "It almost seemed a lily" – Berlinde De Bruyckere Note: 5/5 Conception: Berlinde De Bruyckere, Sigrid Bosmans et Lieve Watteeuw. C'est la première exposition solo de Berlinde De Bruyckere en Belgique depuis 2014. Quelques pièces de la série ont déjà été montrées à la Biennale de Venise (Palazzo Fortuny), Art Basel, Manifesta et au Musée d’art Sara Hildén de Finlande.

Les "Jardins clos" sont de petits meubles en bois créés au XVIe siècle à Malines. Leur fond est richement décoré d’un réseau de végétaux et d’animaux. Représentant un refuge, un paradis miniature, ils exhibent, outre des statuettes polychromes, des éléments de la vie de tous les jours. Compositions à la fois artisanales et personnelles, ils possèdent un caractère hybride, mystérieux, tout à la fois précieux et fragile.

Teaser de l'expo "It almost seemed a lily"

C’est en 2016 que Berlinde de Bruyckere (ici, un portrait de l'artiste) découvre ces "Jardins". Séduite par leur délicate beauté, elle crée la série "It almost seemed a lily". Dans la haute salle du musée, les "Jardins" et ces sculptures monumentales alternent, se répondent, s’affectent réciproquement. Parmi elles, les œuvres "Mantel I et II" se dressent sur leur socle comme des crucifix, énigmatiques et imposants. Dans la pénombre, l’éclairage dirigé renforce l’ambiance mystique et dramatique. Une scénographie minimaliste qui permet à chaque œuvre de respirer amplement, sereinement. Deux petites salles attenantes exposent des œuvres antérieures: les saisissants "Foot, Stamen et Infinitum". Ils témoignent de l’évolution de l’artiste: la nouvelle série, qui use principalement de textiles et de papiers, tire nettement vers l’abstraction.

Berlinde de Bruyckere s’inspire des "Métamorphoses d’Ovide" où elle a trouvé le titre de cette série. "On dirait un lys" est une citation d’Ovide, désignant la fleur en laquelle le beau Hyacinthe se transforme à sa mort (ici l'extrait en question). Le dieu Apollon lui a lancé un disque à la tempe, alors même qu’il l’aimait. Vie et mort, états de la chair… La transformation, un thème crucial pour l’artiste flamande. La métaphore mythologie décuple les connotations traditionnellement religieuses du lys.

Un érotisme prégnant, existentiel, dont témoigne la série de petits dessins de sexes de femmes et d’hommes, jouant des affinités entre fleur et sexe.

Encadrées dans des planches en chêne du XVIIIe siècle (et provenant des planchers de la maison de l’artiste), les sculptures de Berlinde de Bruyckere s’approprient le thème des Jardins. Elles font apparaître d’étranges et improbables silhouettes florales – pivoine, lys; fil conducteur de la série –, amorphes et difformes, béantes, puissantes, incontrôlables et presque éphémères, jouant sur les effets de fermeture et d’ouverture. Elles forment un savant assemblage de matériaux hétéroclites: acier, couvertures et autres textiles, cartons, branchages, papier peint, pages de livres et de journaux, surfaces cirées qu’elle affectionne – et même des fils électriques cloutés.

Vue en plein écran ©Hof Van Busleyden

Tourmentés et fragiles

On y retrouve le style et certains éléments-clés du vocabulaire de l’artiste mais dans une esthétique nettement moins figurative. Pour autant, les agencements tourmentés et fragiles des matériaux nous reconduisent immanquablement à l’expérience intime de notre condition charnelle, vivante et agonistique, tragique, mystique et érotique. Un érotisme prégnant, existentiel, dont témoigne, dans un recoin, la série de petits dessins de sexes de femmes et d’hommes, jouant des affinités entre fleur et sexualité. Chargée de sensations et d’émotions profondes, d’évocations variées – plaies, déchirures, transpercement, sutures, ossements, surfaces de chairs nuancées de blancs et de roses – "It almost seemed a lily" rend une fois de plus tangible l’immatérialité apparente de la vie et de la mort ainsi que l’abandon, la nudité de l’existence même et la quête qui en fait le secret.

Vue en plein écran ©Mirjam Devriendt - Hof Van Busleyden

Si les différences entre les "Jardins clos" et ces sculptures sont relativement évidentes (ne serait-ce que par leur monumentalité et leur tendance à l’abstraction), leurs relations n’en sont pas moins profondes et troublantes. On retrouve en effet une grande richesse matérielle dans les "Lilies" ainsi qu’un puissant enchevêtrement de significations. Comme les Jardins, les sculptures, au fort potentiel évocateur, montrent le caractère organique de la création artistique, l’impossibilité de séparer la forme et la matière et le lien essentiel de l’œuvre à la vie et à la mort. Ainsi ces pièces du XVIe siècle et les créations de Berlinde de Bruyckere entrent-elles dans une mystérieuse symbiose.

Et ce alors même que, contrairement aux "Jardins" dorés et verdoyants, les créations de la plasticienne, qui inquiètent et dérangent, nous font mal. Car ses sculptures, avec leurs superpositions multiples, leurs écorchures et leurs béances, invitent à oser voir et même toucher "un intérieur" – mais lequel, et de quoi? Des "Jardins clos" aux "Lilies": regorgeant de stimulis, d’ambiguïtés, de fragments d’histoires, ces œuvres nous transportent, par leur matérialité même, dans la clarté obscure et l’exigeante intimité d’un autre espace-temps.

Rencontre avec B.De Bruyckere et H. Vandenberghe EPISODE 4 La douleur / INTERVIEW