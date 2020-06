L'Echo de Flandre | La magie de la broderie

Un voyage dans le temps dans le monde de la parure qui débute en France au XVIIIe siècle, âge d’or de l’ornementation textile – quand celle-ci était alors réservée à l’aristocratie afin qu’elle puisse étaler son pouvoir et son rang dans la société –, pour ensuite nous faire découvrir les débuts de la haute couture, vers le milieu du XIXe siècle, avec les ateliers parisiens au riche savoir – faire comme la Maison Lesage ou la Maison Guillet. Un voyage vers la mécanisation et les nouvelles technologies telles que l’impression 3D et la découpe laser, que les stylistes comme Iris Van Herpen, Dries van Noten ou encore Raf Simons conjuguent au travail manuel et au savoir-faire artisanal, jusqu’à obtenir les résultats les plus improbables.