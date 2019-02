L'Echo de Flandre | Le bric-à-brac de Laure Prouvost

Originaire du Nord de la France, Laure Prouvost, après des études à St-Luc Tournai, s’est installée à Londres au début des années 2000 pour étudier à la prestigieuse Central Saint Martin’s school of Art. Lauréate du Max Mara Art Prize, en 2011, elle reçoit, en 2013, le prestigieux Turner Prize , qui propulse sa carrière sur la scène internationale. La plasticienne vidéaste vient d’ailleurs d’être choisie pour représenter la France à la 58e Biennale internationale d’art contemporain de Venise, en 2019 . Cette rétrospective muséale au Muhka sonde les profondeurs philosophiques de l’œuvre de Laure Prouvost et aborde la notion de communication préverbale, ainsi que son incompatibilité avec le langage . Tout un programme… En passant l’épais rideau, à l’entrée de l’exposition, on entre dans un environnement total, une sorte de labyrinthe, imbriquant recoins, salles de projections, passages, ouvertures, écrans…

Et, souvent, on se retrouve dans l’envers du décor. Des installations immersives, autant visuelles que sonores, et faites de bric-à-brac où s’entremêlent nouvelles technologies et savoir-faire traditionnels. Car Laure Prouvost ne se cantonne pas à un seul genre: elle investit le dessin, la vidéo, la céramique, la photographie et même la tapisserie. On y trouve des ready-made, des œufs cassés, des déchets, des cannettes, un ballon crevé, ou encore de grandes tapisseries, des céramiques bricolées, des sculptures en fil de fer… Un voyage dans un univers imprégné de philosophie, de psychanalyse et d’écologie, qu’elle ponctue de petits panneaux noirs avec des phrases en majuscules blanches qui rythment ses installations: "Idéalement, ici il y aurait quelque chose d’indescriptible". Ou encore: "Ce signe vous a vu venir".