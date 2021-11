L'Orient-Express, le mythe du voyage et du luxe

Train World redonne vie à l'épopée de l'Orient-Express et de la Compagnie des Wagons-Lits. La quintessence du voyage de luxe du début du XXe siècle.

L'atmosphère est feutrée par les moquettes épaisses et les boiseries qui parent les murs. Pour un peu, on entendrait le brouhaha discret des conversations, le tintement des couverts. Et le bruit sourd et rythmé des rails qui fait vibrer le vin dans les verres de cristal. Il suffit de poser le pied dans cette voiture-restaurant pour être transporté dans un autre temps. Celui du début du 20e siècle, quand l'Orient-Express traversait l'Europe, de Paris à Istanbul pour transporter ses voyageurs vers un autre monde dans un luxe de palace.

Cette voiture-restaurant et une voiture-salon qui la jouxte sont les pièces maîtresses de l'exposition que Train World, le musée du train situé dans l'ancienne gare de Schaerbeek, présente dans le cadre d'Europalia Trains & Tracks, jusqu'à la mi-avril.

La Compagnie Internationale des Wagons-Lits bénéficiera du soutien du roi Léopold II, ce qui vaut à la compagnie d'arborer le lion dans ses célèbres armoiries.

L'Orient-Express, c'est une page importante de l'histoire de la Belgique industrielle, lorsqu'elle était parmi les premières puissances économiques mondiales. C'est l'histoire de l'Europe aussi à travers les guerres. Celle des années folles et du tourisme de grand luxe. Celle d'un homme, à la base: Georges Nagelmackers.

Issu d'une grande famille de banquiers et d'industriels liégeois, Georges Nagelmackers se rend aux États-Unis pour oublier une déception amoureuse. Il y découvre le luxe et le charme des voitures ferroviaires Pullman. De retour en Belgique, il implante en Europe le concept des sleeping-cars. Les débuts sont difficiles. La guerre de 1870 retarde le projet, et il faudra attendre 1876 pour véritablement lancer la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Avec notamment le soutien du roi Léopold II, ce qui vaut à la compagnie d'arborer le lion dans ses célèbres armoiries.

3050 kilomètres Dès 1883, les prestigieuses livrées bleu et crème constituent des convois entiers avec le trajet inaugural de l'Orient-Express sur les 3050 kilomètres qui séparent Paris et Constantinople.

Dans cette Europe de plus en plus tendue à la fin du 19e siècle et du début du 20e, Nagelmackers réussit la prouesse "d'unifier" le transport ferroviaire pour faire passer ses voitures sur les différents réseaux. Dès 1883, les prestigieuses livrées bleu et crème constituent des convois entiers avec le trajet inaugural de l'Orient-Express sur les 3.050 kilomètres qui séparent Paris et Constantinople. Le réseau desservi par la Compagnie ne cessera ensuite de s'étoffer pour traverser l'Europe entière et l'Asie, de Londres à Vladivostok, Téhéran ou Le Caire.

Mais l'Orient-Express n'est pas qu'un palace sur rails destiné aux touristes fortunés à la recherche d'exotisme, poussés par le mouvement orientaliste, c'est aussi une formidable vitrine du savoir-faire économique et industriel belge, même s'il démarre de Paris. Les hommes d'affaires s'y pressent pour explorer de nouveaux marchés pour les constructions métalliques, les gares, les grands ouvrages d'art, le tramway...

EUROPALIA "Orient-Express, Mythique, luxueux, belge!" Commissaires: François Schuiten et Geoffrey Schoefs du 26 octobre 2021 au 17 avril 2022 Train World Note de L'Echo: