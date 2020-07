L’arche de Noé de Koen Vanmechelen

La poule, comme métaphore de l’homme et de la société, est au centre de l’œuvre de Koen Vanmechelen. À la fin des années 90, l’artiste est devenu mondialement connu avec le lancement de "Cosmopolitan Chicken Project", un projet mondial d'élevage de poules de différentes espèces, qui relie l'art et la science en tant que symbole de la diversité mondiale. Il en résulte des poulets plus résistants et durables. Le projet a suscité l'intérêt des scientifiques, des organisations internationales et des gouvernements. Des endroits comme le Zimbabwe et l'Éthiopie où Vanmechelen possède des fermes, ont maintenant accès à des poulets qui peuvent vivre plus longtemps dans des conditions difficiles afin produire plus au profit des communautés dans le besoin.