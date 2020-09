L'artiste John Armleder déclare sa dépendance à Kanal

La myriade d’expositions semées dans la cathédrale industrielle désaffectée de Kanal se déploiera en deux actes, avec entracte en janvier. Le Covid a déplacé «It Never Ends» d’avril à septembre: c’est devenu une expérience, au sens d’un moment d’existence et d’une démarche scientifique. Face à la méfiance et à l’anxiété du moment, John M. Armleder fait ici sa «déclaration de dépendance», nous invitant à nous relier par des émotions communes et des échanges de regards.