L'énigme de la simplicité

Le minimalisme est né d’une résistance aux émotions, une forme de détachement, une volonté de s’éloigner des courants dominants des années 1960, l’expressionnisme abstrait et le pop art. Ce courant est longtemps resté empreint de minimâlisme (par ce néologisme, entendez que ce mouvement né aux États-Unis fut surtout l’apanage de figures masculines, Donald Judd, Sol Lewitt, Carl André et quelques autres). Eleonore de Sadeleer, commissaire, rappelle que les premières expositions majeures comme au Guggenheim de New York comptaient peu de femmes, Agnes Martin (1912-2004) étant l’une de ces pionnières. À la Fondation CAB, ce sont 17 femmes du XXe siècle, de tous pays et de toutes époques, qui s’en emparent.

Liberté de la matière

Le pari du CAB et des deux commissaires, Eleonore de Sadeleer et Evelyn Simons, atteste la force féminine dans cet art où priment la matière, la ligne, la couleur, le refus de la narration ou de la figuration. C’est un jeu optique, un mouvement qui se retranche du monde extérieur en subvertissant silencieusement les matériaux, échappant aux oppositions binaires de l’intime et de l’universel, de l’émotionnel et du rationnel. Il se relie à l’art cinétique d’un Carlos Cruz Diez et à ses jeux de lumière et de mouvement. On songe aussi à Charlotte Perriand, dont les objets de design minimaux, comme la chaise LC4 qu’elle a conçue mais que Le Corbusier a signée, étaient nés d’une observation savante et sensible du corps et de ses positions.