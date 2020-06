L'envol de Felix de Boeck et du siècle belge

Felix de Boeck (1898-1995) a volé à travers tout l’art du XXe siècle. Né et mort à Drogenbos, il y fait son retour grâce à la complicité du Musée d’Ixelles et du FelixArt Museum.

Du post-impressionnisme à l’abstraction récente, "la Belgique a souvent adopté les courants avec un certain temps d’intervalle", rappelle Sergio Servellón, directeur de FelixArt Museum, "ce qui a permis des croisements stylistiques inattendus. Ainsi, au gré des emprunts mutuels, on constate que les couleurs des abstraits en Belgique sont très différentes de celles des courants majeurs de l’abstraction: vives, posées en aplats sur la toile, elles incarnent un monde réel altéré. Le passage d’un fauvisme expressionniste à l’abstraction s’est fait d’un bond."

Entre abstraction lyrique et géométrique

Entre 1945 et 1948, la jeune peinture Belgique incarne ce binôme des deux abstractions, lyrique (une expression libre des émotions), et géométrique (un assemblage de formes). Par la suite, cette jeune peinture belge a rencontré ses aînés à Anvers, autour du groupe G58, en 1959, à la Hassenhuis avec l’exposition "Les premiers abstraits en Belgique. Hommage aux pionniers" où Felix De Boeck était présent, scellant la rencontre de l’ancienne et de la nouvelle avant-garde, que l’arc de la vie de Felix de Boeck a reliées.

Redécouvrir des spelndeurs belges

Le parcours proposé par FelixArt permet de redécouvrir des splendeurs comme "Les poissons rouges" de Ferdinand Schirren, précurseur du fauvisme qui tend une main à Bonnard, de sauter dans l’abstraction lyrique avec l’exceptionnel "Paysage aux empreintes" de Maurice Wyckaert et ses pulsions de couleurs fondamentales, et enfin, plus près de nous, des toiles abstraites magistrales, le "Sans titre" de Dan Van Severen (1979), à la sensualité grise et dépouillée, et un autre "2000", grand carré bichrome de Marthe Wéry.