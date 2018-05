L'homme, selon Aki Kuroda? Minotaure, mi-machine

Projet | La Maison de Thé des étudiants d’Arts²

Chez Kuroda, l’architecture est une source essentielle. Delphine Dumont, directrice du Hangar qui l’expose (lire ci-contre), a donc eu l’idée de lui associer l’atelier d’architecture intérieure d’Arts2, l’école supérieure des Arts de Mons. Le thème: la maison de thé. Son animatrice, Nathalie Ghellynck, et huit étudiants bacheliers, de la première à la troisième année, ont bûché de décembre à mars. "Nous sommes allés avec les élèves voir le travail d’Aki Kuroda dans son atelier parisien, puis nous avons travaillé entre Mons et Paris par vidéoconférence. Aki a refusé de choisir entre les six dossiers présentés. Il a préféré suggérer la fusion de l’ensemble, pour n’écarter personne. Un élève avait vécu un an au Japon et connaissait bien la philosophie de la maison de thé. Aki tenait à l’idée de la cabane, en référence à son Cosmogarden, mélange d’objet brut et de féerie." Après démontage, La Maison de Thé où l’on sert le matcha dans la grande salle du Hangar, deviendra-t-elle une cabane d’échanges à Arts2?