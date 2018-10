L'ivresse entre deux abîmes

Pour leur nouvelle exposition, les Musées royaux des Beaux-Arts ont choisi 200 œuvres en fonction de la manière dont la Belgique percevait la scène artistique allemande, entre 1912 et 1932. Grisant.

Exposition "Berlin 1912-1932" Note: 5/5 Inga Rossi-Schrimpf, commissaire

Montrer la multiplicité des échanges artistiques entre la Belgique et Berlin dans l’entre-deux-guerres et faire revivre l’effervescence de la mythique métropole allemande – entre conflits et utopies, ravages et euphorie libertaire: telle est l’ambition de "Berlin 1912-1932". Avec Otto Dix, George Grosz, Rodchenko, Ernst, El Lissitzky, Malevitch, Max Beckmann, George Grosz, Hannah Höch et de nombreux Belges, de Ensor à Servranckx, cette exposition, qui déploie 200 œuvres en provenance de 50 musées internationaux – une gageure! – est une ambition réussie: artistiquement intense et politiquement nécessaire.

En 1912 s’ouvre à Berlin la célèbre galerie Der Sturm. En 1932 a lieu la dernière collaboration entre l’Allemagne et la Belgique avec la rétrospective, à Bruxelles et Gand, de George Grosz (peintre, dessinateur qui en 1920, à Berlin, organisa la première internationale Dada). La fragile République de Weimar s’effondre peu après, emportée par les dégâts socio-économiques de la dépression de 1929. Hitler en profitera dès 1933. Entre ces deux dates, Berlin donne le meilleur d’elle-même et forge son identité internationale, utopiste et sulfureuse.

L’angle d’approche de cette page d’histoire est d’emblée original: la sélection des œuvres a été opérée à partir de la façon dont la Belgique (ses artistes, ses galeries, ses critiques,…) a perçu la scène artistique allemande. Si Berlin attirait déjà les Belges depuis longtemps (les architectes, notamment), la grande Guerre, loin d’arrêter les échanges entre les deux pays, les favorise du fait de l’occupation ou de l’exil – ainsi voit-on des militaires-artistes profiter d’une permission pour aller rendre visite à James Ensor. Échanges qui se prolongent durant deux décennies. Des artistes belges comme Marthe Donas, Servranckx, Pierre-Louis Flouquet, George Minne ou encore Karel Maes ont la cote à Berlin. À l’inverse, des artistes allemands, comme Jeanne Mammen, se forment à Bruxelles. Avec la montée du nazisme, d’autres s’exilèrent chez nous. L’exposition donne ainsi la mesure de la richesse des échanges entre nos deux pays.

Intense, riche et solide, elle nous immerge dans ce qui fit de Berlin une ville mythique, libertaire et cosmopolite, et où s’expriment toutes les avant-gardes. Les artistes se font témoins des profondes mutations culturelles, sociales, économiques et politiques: effervescence urbaine, vie ouvrière, mécanisation, électricité, naissance des masses. Sur fond de permanentes tensions économiques, d’émeutes et d’attentats, d’affrontements entre tendances rivales, les Berlinois s’enivrent d’alcool et de jazz, vont au "Kino" (cinéma), achètent des phonographes. Berlin s’autoproclame capitale de l’homosexualité; les garçonnes fument, boivent et se droguent. Avec ses centaines de cabarets, la vie nocturne, souvent endiablée, est comparable à celle de New York ou de Chicago.

Tous les courants s’expriment

Pour restituer cet univers, l’itinéraire enchaîne quatre thématiques, des avant-gardes à la crise de 1929 en passant par l’évocation des révolutions et des utopies ainsi que du "mythos" berlinois. Un parcours documenté par de nombreux films d’époque. D’entrée de jeu, Kirchner, qui magnifie les prostituées berlinoises, côtoie Franz Marc, Chagall ou Kandinsky.

Au fil des salles, sur tous supports (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, architecture), tous les courants s’expriment: Dada, expressionnisme, abstraction (Klee, Kandinsky), Malevitch, le constructivisme russe, la nouvelle objectivité (voir notamment les "Deux amis" de Karl Hofer, mise en scène de l’homosexualité). Les photographies du couple russo-belge Cami et Sasha Stone racontent la vie quotidienne de Berlin; celles de Erich Salomon documentent la vie du Reichstag et la montée des nazis. Le sculpteur Rudolf Belling passe alternativement de l’abstraction ("Triade", 1929) au réalisme glorifiant la boxe. Les architectes dessinent leurs utopies urbanistiques (dont certaines seront construites). Mais l’apocalypse à venir jette déjà son ombre: tandis que certains artistes opèrent un "retour à l’ordre", l’humeur des autres se noircit: dans son "Carnaval de Weimar" (1928-29), Horst Naumann figure une croix gammée, la débâcle financière et les avions de guerre. Des avertissements…

Autre innovation de cette exposition: le "cabaret philosophique", lieu de rencontre alternatif et d’émulation artistique dans l’esprit des cabarets berlinois. Musique, performances, débats, danse, workshops, poésie, cinéma et lectures-spectacles… Avec la participation de nombreuses institutions et écoles d’art du pays, mais aussi de Bozar et de la Cinematek.

Non moins historique et artistique que sa consœur "Beyond Klimt" (en cours à Bozar), "Berlin 1912-1932" se veut elle aussi politique. Le musée assume son rôle en confrontant les visiteurs d’aujourd’hui à la turbulence du passé afin d’éclairer notre présent. Car chez nous comme ailleurs, un nationalisme toxique rend chaque jour un peu plus fragile une démocratie que l’on aurait tort de tenir pour acquise. Une exposition indispensable que The Guardian a déjà classée dans son "Top 20".