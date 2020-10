La Brafa 2021 aura bien lieu... dans les galeries

Annulée pour cause de pandémie, la 66ème édition de la célèbre foire d'antiquités et d'objets d'art se déroulera bien fin janvier, mais de manière décentralisée, dans les galeries des exposants.

Dès l’annonce de l’annulation, pour cause de pandémie, de la 66ème édition de la Brafa qui devait avoir lieu fin janvier 2021, ses organisateurs avaient déclaré vouloir réfléchir à un plan B afin de ne pas laisser en rade les 120 exposants déjà inscrits. Ils étaient d’autant plus motivés qu’aucune édition de la célèbre foire d’antiquités et d’objets d’art n’avait jusqu’à présent été annulée ou postposée en plus de 65 ans d’existence.