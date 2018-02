La fausse bonne idée

Pour le Musée des Beaux-Arts de Gand, la collection Toporovski aurait pu être le coup du siècle. Résultat: 24 œuvres précipitamment retirées, un comité d’experts dissout avant d’avoir été mis sur pied et une expertise en rade. Un accident qui révèle les faiblesses des musées belges.

Circulez, il n’y a rien à voir! C’est en substance le message que livrent depuis mardi le ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open Vld), l’échevine de la Culture de Gand, Annelies Storms (sp.a) et le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK) par qui le scandale arrive. Mardi, on apprenait que le comité d’experts mandatés par Sven Gatz pour enquêter sur l’authenticité des 24 chefs-d’œuvre prêtés au MSK par la Fondation Dieleghem était dissous le jour de sa création. Ce mercredi, le conseil communal de la Ville de Gand réitérait sa confiance à Catherine de Zegher, la directrice du MSK, renvoyant l’expertise des toiles suspectes à la Fondation Dieleghem… qui les détient, tout comme le reste de l’énorme collection de l’avant-garde russe d’Igor et Olga Toporovski. Celle-ci devait finalement être exposée à Jette, au château Titeca acquis par ce couple de Russes naturalisés Belges (L’Écho du 01/12/17).

Pour un grand musée, l’authenticité des œuvres est un devoir envers le public et un impératif vis-à-vis des autres musées internationaux. Celles du couple Toporovski, abritées dans la Fondation Dieleghem, ne répondraient pas à ces critères, comme le révèle l’enquête de L’Echo.

Bart de Baere, directeur du Muhka, le Musée d’art contemporain d’Anvers, rappelle qu’en "art ancien, un système de repères et de catalogage a été fermement établi depuis le XIXe siècle. L’histoire de l’art moderne et contemporain est encore en cours d’écriture". Le Muhka ou la Tate Gallery sont des musées de référence en matière d’art russe de la fin du XXe siècle. Catherine de Zegher, la directrice du MSK de Gand, n’en est pas moins une grande professionnelle. Il est alors permis de s’interroger sur la logique qui aura mené à cette déconfiture: le MSK a-t-il été trop pressé de réaliser un coup de maître? Spécialisé dans les œuvres d’avant 1945, a-t-il cherché un "geste muséal" rapide, comme avec la commande récente d’une fresque à Luc Tuymans, davantage une démarche d’exposition que d’institution muséale au long cours? Pour tout décideur prudent, juge de Baere, "ces pièces majeures, cataloguées nulle part, doivent susciter le doute, tant l’avant-garde russe est un domaine peu ordonné."

Un musée pour légitimer

L’enjeu? "Exposée dans un musée, une œuvre voit son authenticité validée et sa valeur marchande accrue." Le terrain est miné. En 2017, le Stedelijk Museum d’Amsterdam prêtait à Bozar un Malevitch douteux, l’une des causes de la démission de sa directrice, Beatrix Fur. Konstantin Akinsha est l’un des dix signataires (experts internationaux, galeristes, marchands, historiens d’art et curateurs) de la lettre ouverte qui a scellé le sort de l’exposition gantoise. Dès 1996, il co-publiait dans ArtNews "Fake. La trahison de l’art russe", article fondamental révélant un marché mondial de l’art contaminé par des milliers de faux, un système souvent subtil de copies habilement exécutées, variantes d’œuvres authentiques. "La Russie est un terrain dangereux, nous explique-t-il. Dès 1960, l’avant-garde russe a attiré marchands et collectionneurs occidentaux. Une masse de faux produite bien avant la Perestroïka fut sortie clandestinement d’URSS par des diplomates et des journalistes occidentaux. La Perestroïka vit une deuxième vague de faux."

Parfois produits par des restaurateurs de musée, ils incluaient aussi des toiles ou des coupures de journaux de la période comme éléments de collage. Le baron Daniel Cardon de Lichtbuer, grand collectionneur d’art contemporain, notamment russe, rappelle qu’à ces périodes, un restaurateur des musées soviétiques, "des gens d’une grande compétence, capables d’exécuter des œuvres ‘à la manière de’", put se laisser tenter par des offres de milliers de dollars pour étoffer un maigre salaire. "Beaucoup de certificats de complaisance" émanaient de ces milieux. Trait commun de ces faux, le refrain d’un pedigree fantasmagorique: "Un soldat sauvé par une grand-mère qui a donné un tableau roulé en compensation…".

Les Toporovski auraient avancé plusieurs versions contradictoires. Ces œuvres sorties de Russie par les États baltes ou l’Ukraine, à des époques diverses, émaneraient de leur famille, auraient bénéficié de licences d’exportation délivrées par le cabinet du président Poutine (alors Premier ministre). Konstantin Akinsha nous a transmis la copie d’un mail du service de presse du Président de la Fédération de Russie (daté du 22 janvier 2018) stipulant que "l’information diffusée par Igor Toporovski sur l’autorisation d’exporter des objets d’art, soi-disant obtenue de Vladimir Poutine, ne correspond pas à la réalité. L’administration du Président ne sait rien de l’activité de Toporovski ni de l’exposition de sa collection à Gand. En tout état de cause, le chef de l’État ne délivre pas d’autorisations de ce type."

Preuve d’authenticité, l’une des œuvres de la collection Toporovski, "les Évangélistes", de Gontcharova, figurerait dans un catalogue du Musée de Kharkov, daté de 1992. Or ArtNewsPaper précise que cette exposition et ce catalogue, confectionné à partir d’un vrai catalogue de 1998, n’ont jamais existé. Si le catalogue est faux, l’œuvre peut-elle être vraie? La méthode des faussaires consiste aussi à introduire une pièce authentique masquant un lot de faux face à l’expertise.

Une collection déjà refusée

Avant d’offrir sa collection au MSK, la Fondation Dieleghem a proposé une autre version à Phillip Van den Bossche (Musée d’Ostende) et à Michel Polfer (MNHA, Luxembourg). Ce dernier a été invité à voir "une partie de la collection à leur domicile, rempli de tableaux, sans dispositif d’alarme ou de contrôle d’hygrométrie", nous a-t-il confié.

À ses demandes relatives aux provenances, ils évoquèrent notamment Naum Gabo, célèbre collectionneur qui fuit l’URSS, ce que la famille dément. "Il m’a aussi dit avoir été proche de Gorbatchev, sans produire aucun document. Enfin, je m’interroge: pourquoi proposer une telle collection d’une portée mondiale à un musée modeste comme ceux de Luxembourg ou d’Ostende? Pourquoi pas au MoMA ou à Pompidou?"

L’affaire gantoise a un précédent. En 2009, le Musée de Tours dut retirer 180 pièces (notamment de la collection Toporovski) de l’artiste russe Alexandra Exter. Curieusement, en 2013, la justice française confirmait leur authenticité et leur provenance. À ce sujet, un e-mail de Toporovski à Polfer évoquait un complot de marchands et d’experts enclins à lui nuire. Michel Polfer reste même perplexe sur l’authenticité du jugement français.

La collection Toporovski est censée valoir des centaines de millions d’euros. Même acquises dans l’URSS des années 1960 à 1990, ces œuvres ont dû être payées. Avec quel argent? Citons The Art Newspaper (29/01/2018): "En 2006, les Toporovski quittent Moscou pour Bruxelles, après un ‘désaccord’ avec l’administration Poutine". La brigade d’enquête criminalité-œuvres d’art offre un autre éclairage. "En 2006, l’ancien avocat général Nikita Semionov eut affaire à Toporovski en enquêtant sur l’affaire Preobrazenski", couple de galeristes vendeurs de faux russes.

Crédulité et concussion

La police aurait trouvé "un reçu manuscrit" de 3 millions de dollars signé Toporovski, pour un Malevitch et un Kandinsky vendus à un oligarque. Le même Semionov croisa de nouveau les Toporovski en 2013. Un artiste se plaignait de n’avoir pas été payé pour des faux exécutés pour eux et un galeriste de Paris et New York. En comparant ces tableaux et des photos de l’exposition de Gand, Semionov trouvait des similitudes.

Konstantin Akinsha s’esclaffe: "Cette histoire m’évoque le Revizor!", allusion à la fable de Gogol de crédulité et de concussion dans une province russe. Accusés d’être partie prenante d’un complot de marchands contre la Fondation Dieleghem, Akinsha et Natalia Murray, curatrice du Courtauld Institute of Art, signataires de la lettre ouverte, envisagent des poursuites. Une proche d’Igor Toporovski, Tatiana Raikhline, avait accepté de faciliter notre entrevue avec lui, avant de se raviser abruptement.

Le cabinet du ministre Sven Gatz et Peter de Wilde, directeur de Toerisme Vlaanderen, ont décliné les requêtes de L’Écho, "n’ayant pas les informations que vous demandez". Pour Bart de Baere, ce désastre trahit "les faiblesses de la restructuration inachevée du paysage muséal belge, résultant de la dévolution de la culture aux Communautés flamande et francophone. Les grandes institutions fédérales n’ont pas su transformer leurs compétences unitaires en services aux communautés." Faute d’être modernisées, les compétences se sont dissoutes.

ANALYSE ET DÉONTOLOGIE Konstantin Akinsha souligne que l’expertise complexe d’une œuvre du XXe siècle doit comporter une évaluation historique, un examen de la provenance, des numéros d’inventaire, des étiquettes, cartels, inscriptions au dos de la toile, une analyse technique, si possible en comparant l’œuvre avec les données de tableaux authentiques. "Les toiles de la Fondation Dieleghem ressemblent à des pastiches d’œuvres bien connues de l’avant-garde russe." Alexandre Chevalier, président de l’ICOM Belgique (Conseil international des musées), rappelle que le MSK est membre de cet organisme dont le code de déontologie prévoit l’obligation de diligence en cas de prêt. "La clause de confidentialité invoquée par le MSK pour ne pas divulguer les documents d’authentification des œuvres est recevable, mais la tutelle aurait dû être informée. Je ne peux être qu’en désaccord avec la direction du MSK. On n’emprunte, n’acquiert ou ne reçoit des œuvres en ‘bon père de famille’. Au contraire, les musées doivent être proactifs dans l’établissement de l’origine et de la légalité/authenticité des objets qu’ils acceptent et exposent. Dans ce cas précis ils se retranchent derrière deux experts. On pourrait leur reprocher de ne pas avoir été plus loin au vu des précédentes controverses concernant la collection d’art de cette Fondation."

Vue en plein écran Goncharova Natalia ©Michel Burez