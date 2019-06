La nuit blanche de Kanal

"Nous sommes des expérimentateurs"

Yves Goldstein, chef de mission en charge de Kanal, revient sur ces 14 mois de "préfiguration".

Pourquoi un festival de clôture?

Pendant ces 14 mois, l’expérimentation a été notre maître-mot. Nous avons voulu combiner des formes disparates et complémentaires dans un seul espace lui-même composite et multiple. L’esprit Kanal, qui est celui de la "monstration", s’incarne logiquement dans ces dix journées de festival. C’est un feu d’artifice, c’est-à-dire un événement spectaculaire et court, un point culminant. En général, un musée vit dans le temps long, avec ses collections permanentes et ses expositions. Ici, Kanal-Festival est une expérience du temps court.

Pourquoi deux nuits à Kanal?

J’ai toujours aimé la nuit. Je dors peu et c’est un moment privilégié, détaché de certaines contraintes. L’idée nous a aussi été soufflée par le succès de nos nocturnes. L’Ambient Night, ce samedi, a fait l’objet d’un appel à candidature sur les réseaux sociaux et sur notre site, et un tirage au sort a retenu les cent heureux gagnants. Ce sera une nuit au milieu des œuvres. C’est aussi l’idée que l’art n’est pas qu’un produit fini mais une expérimentation, et pas seulement entre quatre murs, mais aussi en dialectique avec le public et la jeune création bruxelloise. Cela deviendra peut-être un rendez-vous récurrent.