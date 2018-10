La plus grande expo consacrée à Pieter Bruegel s'ouvre à Vienne

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté ce lundi soir à Vienne à l’inauguration de la première grande exposition monographique au monde dédiée à Pieter Bruegel dit l’Ancien, que le Musée d’histoire de l’art de Vienne organise à l’occasion du 450e anniversaire de la mort du peintre (1525/30-1569).

Le musée possède 12 toiles du maître flamand, soit la plus grande collection, et a pu compter sur plusieurs prêts, dont celui du tableau "Margot la folle", qui vient d’être restauré et appartient au musée Mayer Van den Bergh d’Anvers.