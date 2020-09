"La puissance du verbe est parfois supérieure à la réalité matérielle"

Enfant d’Indiana Jones et de la préhistoire, Emmanuel Kasarhérou est le premier conservateur au monde issu d’une culture "première" à présider un grand musée occidental. Celui des Arts premiers, à Paris: le musée du quai Branly.

Les feuillages adoucissent le métal noir de son bureau ouvert sur le ciel parisien. Nous nous saluons à la japonaise, Covid oblige, mais le masque n’oblitère pas la lueur du regard. Le président Kasarhérou est né à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), d’un père kanak, tailleur de son état, venu apprendre la coupe dans une excellente école parisienne, et de Jacqueline Santerre de La Fontinelle (un patronyme de haute volée!), descendante d’un général de la Révolution française et spécialiste des langues océaniennes. Enfant, il rêve d’Indiana Jones et de préhistoire, passe les étés néocalédoniens à Paris, l’hiver, dans sa famille maternelle, y découvre des «arbres sans feuilles».

On ne fera pas l’injure de réduire l’homme à une identité: comme nous tous, il en a plusieurs, mais chez lui, le «plusieurs» prend une majuscule. Si on l’invite à détailler ce feuilleté, il sourit: n’étant pas masochiste, il ne se disséquera pas pour savoir ce qu’il serait devenu sans telle ou telle partie de ses origines.

«Mon imprégnation d’une culture non-européenne, kanak, m’inspire une relation autre au temps et à l’objet. Ce sont des cultures où les musées n’existent pas (la chose comme le mot), où la construction de l’objet-patrimoine s’accomplit presque au jour le jour. En Océanie, les objets sont fabriqués à des fins spécifiques, puis abandonnés. Leur insuffler un supplément de vie est une idée récente. Dans les cultures océaniennes (sans écriture) et africaines (où l’oralité domine), la puissance du verbe est supérieure à la réalité matérielle.»

Le Kanak Emmanuel Kasarhérou à la tête du musée du Quai Branly à Paris

Or, nos cultures qui insistent sur la mémoire et la permanence des objets poussent en ce sens les cultures «premières». Cela l’a incité, avec d’autres, à s’interroger au sein de l’Association des Musées du Pacifique (Micronésie, Polynésie, Mélanésie): comment créer un musée papou, salomonais, kanak, trouver la juste distance temporelle et intellectuelle par rapport à la religion, à la coutume? «Certaines exigences s’imposent à tout musée, de l’Océanie au Groenland: l’intégrité physique de l’objet requiert des techniques identiques. La question reste: que préserve-t-on ? On se figure cette sédimentation naturelle allant de soi. Non: elle est artificielle. Ici, au quai Branly, elle est produite par des regards européens. Si le musée moderne était né ailleurs qu’au Louvre, tout serait différent. Et l’idée même de préservation s’adapte à des milieux, à des temps différents, certains linéaires, d’autres cycliques.»

"Mon imprégnation d’une culture non-européenne, kanak, m’inspire une relation autre au temps et à l’objet. Ce sont des cultures où les musées n’existent pas." Emmanuel Kasarhérou Président du musée du quai Branly

Ainsi, dans le Pacifique, la République du Vanuatu, condominium franco-anglais jusqu’en 1981, a inventé un «musée national où la parole est plus forte que l’objet. La préservation de l’objet s’y efface derrière la transmission du rituel: la permanence n’est pas liée à la pièce finie, mais au geste qui la fabrique et à la parole qui lui donne vie.»

Égale dignité

La mémoire est aussi faite d’oubli. Hamady Bocoum, directeur du Musée des Civilisations noires (Dakar) nous disait (L’Écho, «Back to Africa», 1.12.18): «L’histoire de l’Afrique, ce sont 7 millions d’années. Gardons-nous d’essentialiser 150 années coloniales». Pour Kasarhérou, dans cette parenthèse, il s’est noué une relation capitale, «sur la singularité de laquelle les objets nous éclairent.» Sur cette matière complexe, le quai Branly est un outil scientifique et une fenêtre contemporaine: «Les collections sont permanentes, les musées changent. Héritier des musées de type colonial [comme l’Africa Museum de Tervuren] et d’ethnologie, [comme le Musée de l’Homme à Paris], celui-ci est né d’une idée magnifique: offrir une égale dignité à toutes les cultures.»

Lui qui a pris la direction en 1998 du centre Tjibaou à Nouméa, avant de venir en 2013 au quai Branly en commissaire de l’exposition «Kanak, l’art est une parole», la grande leçon de ce début de millénaire, c’est qu’on ne peut «réduire une société à quelques icônes d’une culture matérielle. Pour que ces musées soient universels, ils doivent faire place à ce que ces cultures disent d’elles-mêmes et de leur passé. Nous travaillons ainsi sur les collections royales du XVIIe siècle constituées par des voyageurs français en Amérique du Nord, en relation avec les représentants actuels de ces peuples amérindiens, qui sont les ayant-droits de ces cultures. Préserver ce passé stimule la création du présent.»

Le Musée du Quai Branly Arts premiers Paris (Full HD)

Si le passé et le lointain reviennent interroger le présent et le proche, un autre aspect des cultures «lointaines» nous amène à nous décentrer: «L’idée que ces objets passent d’un patrimoine privé à un patrimoine commun n’a que trois siècles en Occident, et elle est récente dans bien des cultures, où ce patrimoine appartient à des clans, à des chefferies, voyage de l’un à l’autre, pour un nombre d’humains limités».

"République du Vanuatu a inventé un musée national où la parole est plus forte que l’objet. La préservation de l’objet s’y efface derrière la transmission du rituel." Emmanuel Kasarhérou Président du musée du quai Branly

Au Quai Branly, nombre de collections ont d’abord été privées, et 60% des 17.000 objets acquis sont issus de dons. «Le privé est souvent précurseur, comme au petit musée de la Récade à Cottonou, créé par des marchands. Parfois, si la puissance publique est absente, le privé est présent: «Une typologie d’objets qui n’a pas l’honneur des institutions publiques intéressera le privé: 300 calebasses du nord-Cameroun sont ainsi entrées dans nos collections».

Que les œuvres circulent

Que faire des objets suspects d’avoir été acquis de manière douteuse? «Nos collègues allemands et néerlandais retiennent une notion d’acquisition par la force et la contrainte, visant les opérations militaires, même si le droit de butin est une pratique plurimillénaire. Et il faut se garder de la suspicion systématique: des transactions ont existé de tout temps, hors Europe et en Europe, un régime d’échanges, de troc, de dons et de gestes intéressés, symboliques ou non. Le dépôt est une formule très pratiquée, dans les deux sens: le Quai Branly a ainsi reçu du Sénégal, depuis 1967, une pièce cardinale, l’une des trois pierres lyres issues des sites mégalithiques de Sénégambie, les deux autres étant au Musée Théodore Monod de Dakar et dans une collection privée africaine. «Demander le retour d’un objet, c’est lui donner une autre vie: son statut n’est plus le même, dès qu’il réintègre son milieu d’origine, il influe sur ce milieu.»

"Pour que ces musées soient universels, ils doivent faire place à ce que ces cultures disent d’elles-mêmes et de leur passé." Emmanuel Kasarhérou Président du musée du quai Branly

La restitution renvoie pour lui à l’impératif de la circulation des œuvres. Sans cela, l’exposition «Les Olmèques» n’aurait pas lieu (lire ci-dessous). L’essentiel à ses yeux est de préserver et de comprendre ce que ces objets nous disent de notre présent, de notre passé, du rapport entre nature et culture, et ce qu’ils nous disent s’étend au numérique: les 380.000 objets du musée sont accessibles en ligne.

Lui qui voit dans les cieux de Bruxelles une âpre beauté dramatique, il souligne que «reste en nous l’empreinte indélébile de l’endroit où nous avons vu la lumière pour la première fois». Une réflexion qui s’applique autant aux humains qu’aux objets premiers.

Vue en plein écran ©Â© Yann Guichaoua