La puissance expressive des mondes fragiles

Au cœur du Parc d’Avroy, le Trinkhall est désormais enrobé d’une peau alvéolaire qui baigne d’une lumière diaphane l’espace muséal – plus de 600 m². Réalisée par le bureau Beguin-Massart, cette réhabilitation architecturale forme un écrin de choix pour les créations du Créahm et d’ailleurs. Un nouveau bâtiment pour un projet muséal renouvelé.

C’est en 1979 que Luc Boulangé fonde le Créahm dont le but est de développer , en dehors d’une optique occupationnelle ou thérapeutique, les capacités artistiques de personnes atteintes d’un handicap mental. Très tôt, Luc Boulangé entre en dialogue avec les multiples institutions similaires qui voient le jour autour du globe: près de 300 œuvres lui sont alors envoyées. Aujourd’hui, cette collection internationale et unique au monde en compte près de 3000.

Arts situés

Comme l’explique Carl Havelange, directeur artistique du musée, "le Trinkhall est adossé au Créahm mais je ne voulais pas que le musée en soit la simple vitrine, ce qui serait en réduire le déploiement à un atelier particulier. Il s’agit d’un musée d’art contemporain qui adresse au présent les questions qui importent." À la notion d’art différencié (stigmatisante pour le handicap) ou d’art singulier (qui suppose une esthétique identifiable), le Trinkhall préfère celle d’arts situés. Il entre ainsi en discussion critique avec l’art brut contemporain, segment émergent du marché de l’art. Dans cette dernière optique – héritée du peintre Jean Dubuffet –, l’art brut serait aculturel et atemporel, sauvage et spontané. Au contraire, poursuit Carl Havelange, "non seulement toute forme d’art est située mais c’est particulièrement vrai pour le Créahm. Aux racines mêmes de ce mouvement expressif, il y a une dimension collective: il s’agit d’une collection constituée d’œuvres réalisées par des artistes présentant un handicap mental dans le contexte des ateliers. Par là on ne définit pas esthétiquement la collection mais ses processus de création." De plus, parce que ces artistes relèvent de mondes fragiles, ils témoignent de la condition d’artiste autant que de la condition humaine en sa fragilité universelle.