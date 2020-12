"La sainte famille" de l'hôtel de ville de Saint-Gilles est bien de la main de Jordaens

L'œuvre du maître flamand du baroque Jacques Jordaens (Anvers, 1593 - 1678) découverte en 2019 dans l' hôtel de ville de Saint-Gilles à Bruxelles a été authentifiée comme la version la plus ancienne connue d'une composition de "La sainte famille" , ont annoncé les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ( MRBAB ) mardi dans un communiqué. L'œuvre, qui sommeillait dans le cabinet de l'échevin de l'urbanisme depuis près de 60 ans, a longtemps été considérée comme une simple copie .

Cette composition de "La sainte famille" a été utilisée par Jordaens dans trois autres tableaux conservés dans les prestigieux Metropolitan Museum de New York, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et l'Alte Pinakothek de Munich , ont ajouté les MRBAB.

Le précieux panneau peint a pu être attribué avec certitude à Jacques Jordaens, aux alentours de 1617-1618, grâce à la collaboration scientifique entre l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) et les experts internationaux du Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project, après plus d'un an de recherches approfondies.