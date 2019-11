Le KIKK s'affirme au cœur de la ville

Afrikikk

"L'Afrique court-circuite les visions standardisées et les besoins mondialisés"

Delphine Buysse est une commissaire d’exposition d’origine belge basée à Dakar. Elle s’est chargée d’Afrikikk, la thématique que le KIKK consacre aux artistes africains. Interview.

D’où vient l’idée de ce focus?

D’une rencontre et d’une prise de conscience. Gilles Bazelaire (directeur et cofondateur du KIKK, NDLR) est venu à Dakar pour des conférences. Il faut savoir que le Sénégal, en Afrique de l’Ouest, est un hub pour start-up et projets numériques. C’est cette énergie, que l’on voit aussi dans la sphère artistique, que l’on a voulu mettre en avant. Faire intervenir des artistes qui viennent d’ailleurs, c’est se confronter à d’autres points de vue. Le KIKK et la Biennale Dak’Art 2020 sont ainsi devenus partenaires.

Quels sont les thèmes que l’on retrouve chez les artistes de la sélection?

Les démarches sont souvent engagées et activistes. Pas mal d’entre eux parlent du néocolonialisme à l’ère numérique. L’œuvre présentée par le Franco-béninois Emo De Medeiros se place dans la lignée de l’Extractivisme, c’est-à-dire qu’il dénonce l’extraction à outrance des matières premières destinées à la fabrication de téléphones et autres objets de notre quotidien. Francois Knoetze (né au Cap, en Afrique du Sud, NDLR), lui, crée des costumes en recyclant des déchets de la mondialisation. Il les fait porter par des personnes et les filme dans des villes du monde entier. Chaque vidéo est retravaillée de telle manière qu’elles deviennent chacune des objets uniques. On les regarde avec une gêne, une sensation de suffocation due à l’outrance. On retrouve chez de nombreux artistes une critique du système, de l’hypermodernité et un travail très empreint de décolonisation. L’Afrique court-circuite complètement les visions standardisées et les besoins mondialisés, notamment en inventant et en répondant à ses propres besoins technologiques. Émerge un "afrotopos" (1), un espace mental investi par une pensée prospective et l’imaginaire du continent.

Comment les artistes sélectionnés investissent-ils cet "afrotopos"?

Prenons l’exemple de Younes Baba-Ali, bien connu en Belgique, car il y a déjà exposé. Il a une œuvre très poétique. Ici, il présentera un balai d’antennes satellites pour explorer la relation physique et métaphorique entre les migrants et leurs communautés d’accueil. Le Sénégalais Mansour Ciss Kanakassy, lui, crée carrément une afro-république avec sa propre monnaie pour s’affranchir du franc CFA et un "global pass" pour permettre aux gens et aux idées de circuler librement. Puis, je citerai encore la Kényane Jacque Njeri qui, dans son travail, met en scène des dizaines d’ethnies, ou groupes, comme les Masaï, dans un cadre de science-fiction. C’est un hommage à ces minorités qui subissent de plein fouet la globalisation et les migrations internes.

(1) Notion empruntée à l’intellectuel sénégalais Felwine Sarr dans "Afrotopia", Éd. Philippe Rey, 2016.