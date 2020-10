Le Musée Rops, à Namur, déshabille le marché de l'art

En s’intéressant aux prémices du marché de l’art en Belgique, l'exposition "Adjugé!" met au jour les relations commerciales ambiguës qui se nouent entre artistes, marchands, collectionneurs, foires et salles de ventes... il y a plus d'un siècle.

On le sait, la pandémie a brutalement ralenti le marché de l’art en mettant sur la touche sa clef de voute: les foires internationales où se pressent artistes, marchands, amateurs, collectionneurs, conservateurs de musée et autres critiques d’art du monde entier. Un coup d’arrêt qui n’a pas été sans mettre en lumière les relations ambiguës qui régissent ce petit monde et les excès d’une mécanique commerciale qui pèse au bas mot 14 milliards d’euros.

La belle exposition que propose le Musée Rops ne fait pas autre chose mais en s’intéressant aux prémices de cette structure commerciale – l’émergence du marché de l’art en Belgique entre 1850 et 1900 –, tordant au passage le cou au mythe de l’artiste bohème, dégagé des contingences matérielles et tout entier voué aux affres de la création.

Exposition "Adjugé! Les artistes et le marché de l'art en Belgique. 1850 -1900"

Commissaires: Émilie Berger et Noémie Goldman Note de L'Echo: 4/5 >Jusqu’au 3 janvier 2021, au Musée Rops, à Namur:

En passant, à la fin la période hollandaise, d’artisan au statut libéral de praticien des beaux-arts, susceptible d’écouler sa production mais sans pour autant pouvoir lui-même «tenir boutique», l’artiste devient le chantre de son propre succès et doit multiplier les stratégies commerciales pour exposer, vendre et se faire reconnaître.

Mise à part la crise économique de 1873, qui inaugure une décennie de vaches maigres et le départ des marchands parisiens de Bruxelles, la période est il est vrai propice à l’émergence de ce nouveau marché avec une bourgeoisie industrielle en plein essor et qui a besoin de se distinguer en acquérant de l’art.

La course aux médailles

Pour les artistes aussi, c’est la course à la distinction pour séduire cette clientèle fortunée. Il faut passer les jury d’admission des grands salons, obtenir des médaillles de leur jury, être placé «à la corde», c’est-à-dire à hauteur de vue, dans ces vastes espaces d’exposition qui amoncellent les toiles jusqu’au plafond, et s’assurer qu’une vente est bien relayée dans la presse. «Nous avons entendu dire un peintre qu’il n’attachait pas personnellement un très grand prix à l’honneur que procure la médaille d’or; mais que le marchand auquel il vend habituellement ses tableaux les lui paierait 25% plus cher, s’il était médaillé», rapporte L’Indépendance belge, en 1869.

«On n’est pas un excellent négociant et un bon peintre. Tous ceux qui l’ont essayé ont été dominés par le premier de ces penchants.» Félicien Rops Peintre, dessinateur, illustrateur et graveur

À côté de ces grand-messes très institutionnelles et peu novatrices, d’autres intermédiaires voient le jour avec lesquels les artistes doivent aussi composer – les marchands d’art qu’il est parfois difficile de distinguer des collectionneurs eux-mêmes. «Puis on réussit surtout matériellement par les relations!», constate le sardonique Félicien Rops, en 1877. «Et les plus forts (je vois surtout cela depuis un an que je fréquente le monde des lettres), les plus forts y ont recours.»

Vue en plein écran Théo Van Rysselberghe, « Affiche pour l’exposition de la Libre Esthétique », 1897. ©Musée d’Ixelles

Difficile, dans ces conditions, de ne pas se conformer aux modes en vigueur et de refuser de peindre marines, paysages, natures mortes dans le style dix-septième, ou portraits qui tendent un miroir à leurs protecteurs. Il faut produire et reproduire à tour de bras, quitte à copier les autres ou à se plagier soi-même. «On n’est pas un excellent négociant et un bon peintre», reprend Rops. «Tous ceux qui l’ont essayé ont été dominés par le premier de ces penchants, et l’on arrive comme Vibert à ne plus faire que des bonshommes en papier peint parce que cela se vend fort.»

Lutte pour l'indépendance

C’est pourquoi, dès 1860, on voit des artistes tenter de reprendre leur indépendance en organisant des ventes dans leur atelier ou en s’associant dans des cénacles indépendants, comme le Groupe des XX ou la Libre Esthétique, pour marquer leur différence avec l’académisme. L’avant-garde est lancée! Un tout nouvel argument commercial...

On s’amuse de voir un tableau d’Alfred Verwée, qui a atteint 22.000 francs en 1922 (le kilo de pain en 1900 équivaut à 0,20 franc) alors qu’il décote aujourd’hui à moins de 8.000 euros. Une petite leçon de modestie.