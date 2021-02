Le Musée de Mariemont explore le monde de Clovis et la mentalité des Mérovingiens

Le musée de Mariemont nous invite à une nouvelle exposition de prestige: "Le monde de Clovis – Itinéraires mérovingiens". Plongée dans un ailleurs absolu...

Très longtemps les Francs, comme les Gaulois, ont été associés à "nos ancêtres". En cause: ce XIXe siècle qui se cherchait, dans un passé national glorieux, une identité. La France, Mesdames et Messieurs, a existé de tout temps. D’abord sous la forme de la Gaule, puis, une fois libérée du joug romain, en tant que royaume franc, unifié par le très chrétien Clovis vers 500.

La réalité est bien plus subtile. Poussés par l’arrivée des Huns, de nombreux peuples germains s’invitent de plus en plus souvent à l’intérieur des frontières de l’Empire romain. Ainsi les Wisigoths, qui s’installent d’abord pacifiquement au nord de la mer Noire, finiront par gagner l’Italie jusqu’au fameux sac de Rome en 410. Un autre peuple à franchir la frontière: les Francs.

L’exposition nous propose d’entrer dans la vie quotidienne de l’époque, et même la psychologie des Mérovingiens (450-750).

Jusque-là, cette peuplade germanique entretenait d’assez bons rapports avec ses voisins gallo-romains. Il s’agissait en fait d’une sorte de troupe d’élite parfois embauchée par Rome. Les mercenaires vont peu à peu s’établir dans nos régions, jusqu’à dominer le substrat gallo-romain et former un royaume indépendant, que les batailles, les alliances et la stratégie politique vont bientôt placer (vers 530) à la tête d’un immense territoire, qui réunirait aujourd’hui France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, ainsi qu’une grande partie de la Suisse et de l’Allemagne.

Tombes à foison

L’exposition nous propose d’entrer dans la vie quotidienne de l’époque, et même la psychologie des Mérovingiens (450-750). Et ce principalement grâce à ce qu’ils ont décidé d’emporter avec eux… dans l’au-delà. Les Francs enterrent leurs morts, mais après les avoir parés de leurs plus beaux atours: fibules, broches, boucles de ceinture, colliers et, bien sûr, armes les accompagnent, témoignant de leur goût pour l’orfèvrerie et les pierres précieuses – souvent l’ambre, venu de la mer Baltique, et le grenat, importé d’Inde.

Vue en plein écran Fibule discoïde polylobée, or, alliage de cuivre, argent, grenat et pâte de verre (Quaregnon) © SPW-AWaP © photo R. Gilles

Un des clous de l’exposition: le mobilier funéraire de la reine Arégonde. Exceptionnellement prêté par le musée de Saint-Germain-en-Laye (après des années de tractations nous a confié la conservatrice et commissaire Marie Demelenne), il s’agit là très clairement d’un ensemble unique. D’abord par sa magnificence d’or et de joyaux entremêlés, mais aussi par le caractère presque abstrait des formes, une abstraction qui rencontre le goût du spectateur moderne.

Nous assistons ici à un moment charnière où un important groupe humain change complètement de récit fondateur, en l’espace de quelques générations seulement.

Et on en vient au plus fascinant: les mentalités. Impossible de dire quelles furent les convictions intimes des Clovis, Childéric, et autre Clotaire, mais nous assistons ici à un moment charnière où un important groupe humain change complètement de récit fondateur, en l’espace de quelques générations seulement. Lorsque Clovis se convertit au christianisme, il le fait avec 3.000 guerriers. C’est toute l’élite qui embrasse la religion, symbole de l’ancien Empire romain dont l’héritage est déliquescent. Sans cette conversion, l’Occident judéo-chrétien aurait-il été ce qu’il est aujourd’hui?

Nature et spiritualité

L’exposition insiste sur cet aspect spirituel en nous emmenant à la rencontre d’Aughilde, religieuse de son état. Son gobelet gravé à son nom nous rapproche d’elle malgré les siècles. Antomir, guerrier de près de deux mètres, nous contemple sous la forme de son squelette depuis sa tombe reconstituée. Ses os portent ses blessures et racontent sa vie. La princesse saxonne Edith est là une nouvelle fois grâce à ce qu’elle a emmené avec elle, d’abord depuis son Angleterre natale, puis jusqu’à la tombe.

Il faut se rappeler qu’à l’époque Tournai constitua la première capitale du royaume franc. Et que de très nombreuses nécropoles émaillent la région. En parcourant les allées de l’exposition, nous naviguons dans une atmosphère archéologique qui rappelle le film "The Dig". Disponible sur Netflix, il nous conte la découverte de la mythique tombe de Sutton Hoo dans le Suffolk, contemporaine des Mérovingiens du continent. Là, le roi Redwald fut enterré avec tous ses précieux avoirs, dont… un bateau de vingt mètres.

Précaution à l’égard des futurs visiteurs: ici, aucune concession n’est faite au spectaculaire. La civilisation mérovingienne s’approche doucement, comme à l’affût. Après le côté ostentatoire de Rome, et avant l’explosion du style roman, l’Europe occidentale resplendit de motifs discrets, qui dessinent un autre lien, plus étroit, avec la nature. Ces "barbares" chevelus, brandissant hache et bouclier, se rapprochant dans notre imaginaire des Celtes ou des Vikings, et on aime à les imaginer indépendants, orgueilleux, proches de leurs chevaux et de leurs paysages. Mais au fond, cette économie agrosylvopastorale, respectueuse des saisons et des artisans, n’est-elle pas celle qu’appelle le "monde de demain"?

Inauguration digitale de l'exposition "Le Monde de Clovis" au Musée royal de Mariemont