Le Musée de la BD rouvre avec le dessinateur de "Blacksad"

Le Centre belge de la bande dessinée rouvre enfin ses portes ce mercredi et inaugure à l’occasion sa nouvelle exposition "Juanjo Guarnido – Secrets d’atelier d’un maestro".

Dès ce mercredi, les amateurs du 9 e Art pourront à nouveau se rendre au Centre belge de la bande dessinée, à Bruxelles, et découvrir la nouvelle exposition mettant à l’honneur le grand maître Juanjo Guarnido. Connu notamment pour sa série "Blacksad", il est sans conteste l’un des dessinateurs de BD contemporains les plus appréciés.

"Le travail de rédaction et de mise en place était heureusement déjà fait avant le confinement."

D’après Mélanie Andrieu, la commissaire de cette exposition qui devait initialement ouvrir le 24 mars, "le travail de rédaction, de mise en place, l’arrivée des planches, tout cela était heureusement déjà fait avant le confinement. La difficulté, c’était de revoir toute la scénographie et de réadapter tout le parcours pour respecter les mesures sanitaires".

Pour le plus grand bonheur des fans, il s’agit de la première rétrospective sur l’artiste espagnol retraçant plus de 20 ans de carrière, de ses premiers travaux chez Marvel et Disney jusqu’à son dernier album "Les Indes Fourbes", en passant par son incontournable série noire "Blacksad" aux animaux anthropomorphes.