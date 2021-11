Le musée M Leuven s’émerveille devant l’univers

Avec "Imaginer l’univers", le musée M Leuven frappe fort: une centaine d’œuvres raconte l’émerveillement, multiple dans le monde européen et arabe, de l’homme face à l’univers, du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle.

Depuis la nuit des temps, notre univers ne cesse de susciter l’étonnement. Dès la salle introductive, deux petites figurines en terre cuite en témoignent: une femme et un homme assis regardent le ciel. Ces deux figurines, vieilles de 7.000 ans et inscrites au patrimoine de l’Unesco, illustrent le propos et la qualité de l’exposition: l’étonnement, l’émerveillement que suscite l’univers, son immensité, notre place au sein de celui-ci. Comme Vincent van Gogh, ces figurines semblent dire: "Je déclare que je n’y connais rien. Mais la vue des étoiles me fait toujours rêver."

"Imaginer l’univers" Commissaire: Prof. Jan Van der Stock & team Illuminare KU Leuven Jusqu'au 16 janvier 2022 Musée M Leuven Note de L'Echo:

S’agissant de son champ d’investigation, l’exposition est plus thématique qu’historique. Si l’on commence bien avec quelques œuvres telles que les figurines mentionnées ci-dessus et si l’on termine avec l’astronomie moderne du XVIIe siècle, l’essentiel se diffracte dans les salles successives suivantes: le monde chrétien, dont les représentations cosmologiques procèdent du livre de la Genèse; l’héritage gréco-romain porté par le mythe (Titan, Atlas…) et qui développe, dans la foulée d’Aristote et de Ptolémée, une vision géocentrique de l’univers; le monde euro-arabe – les intellectuels arabes ayant apporté des corrections significatives au modèle géocentrique.

Du thème de la Genèse, on ne manquera pas, par exemple, les exquises enluminures de la Bible d’Anjou ou un "Salvator Mundi" avec sa main gauche sur un globe transparent.

La dernière salle aborde la naissance de l’astronomie moderne fondée sur l’héliocentrisme: c’est avec les ouvrages respectifs de Copernic, Kepler, Galilée et Newton que s’achève le parcours. Enfin, au fil de l’itinéraire, une salle est consacrée à l’articulation entre macrocosme et microcosme et à la manière dont l’univers affecte le corps et la vie humaine – et l’on se centre ici notamment sur les horoscopes ou l’homme zodiacal.

Des œuvres exceptionnelles

La centaine d’œuvres – peintures, gravures, manuscrits enluminés, objets rares, tapisseries et même un remarquable sarcophage – illustre cette richesse artistique et scientifique. Une centaine d’œuvres, c’est à la fois peu et beaucoup. Mais le commissaire, le professeur Jan Van der Stock (KULeuven), n’en souhaitait pas davantage de manière à ne pas étouffer son sujet. La sélection n’en a été que plus rigoureuse et explique, d’un bout à l’autre, la qualité exceptionnelle des pièces exposées.

La limitation du nombre d’œuvres crée à son tour une fort estimable sensation d’espace et de clarté – les œuvres respirent pleinement et le visiteur n’est jamais noyé dans la profusion.

Témoins de l'héritage gréco-romain, un œuf d'autruche où est sculpté le repas des dieux, ou une peinture de Rubens montrant l'origine de la Voie lactée. Le monde arabe, outre ses manuscrits, a légué des objets précieux tels qu'un globe céleste en laiton. De l'influence de l'univers sur l'homme, on s'émerveillera de la complexité mathématique des horoscopes. Enfin, la naissance de la science moderne nous a laissé, entre autres, un télescope ouvragé.

Quant à la scénographie, elle privilégie la pénombre tandis qu'un "paysage sonore" signé Adriaan de Roover baigne le visiteur dans une musique méditative.

Vue en plein écran Andreas Cellarius.

Il y a donc trois bonnes raisons de visiter cette exposition de niveau international et qui suscite à son tour l’émerveillement: son angle d’approche, la qualité exceptionnelle des œuvres exposées, la scénographie. Un événement incontournable qui se poursuit avec l’exposition "Au-delà du temps" (Bibliothèque universitaire de Louvain) qui, elle, aborde – riche en documents et œuvres d’art contemporaines – la cosmologie du XXe siècle, centrée sur Einstein, Georges Lemaître et Stephen Hawking.

"J’avoue", écrit Thomas Wright, "que je ne peux jamais regarder les étoiles sans me demander pourquoi le monde entier ne devient pas astronome".