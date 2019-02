Le printemps hollandais des Musées royaux

Cette collection, qui compte quelque 320 pièces , est la plus importante de Belgique " tant en quantité qu’en qualité", a souligné leur conservatrice, Liesbeth De Belie, qui travaille depuis 10 ans à cette renaissance et à la restauration de plusieurs de ces chefs-d’œuvre, dont "Trois enfants dans une charrette tirée par un bouc", de Frans Hals.

Des correspondances ont ainsi été mises au jour avec deux autres fragments d’une "réunion de famille" beaucoup plus vaste qui avait été découpée et disséminée au début du XIXe siècle. Ces fragments, l’un en provenance du musée américain de Toledo et l’autre, d’une collection privée, sont ici exceptionnellement réunis jusqu’en mai avec tous les autres portraits de famille du peintre hollandais, en provenance de la National Gallery, du Musée Thyssen-Bornemisza et du Cincinnati Art Museum. Une salle à mi-parcours dans une double enfilade d’un bleu profond, rythmée par les thèmes en vogue à l’époque – le paysage, les scènes de genre, la nature morte ou le portrait en majesté du Siècle d’Or hollandais, comme, ci-contre, ce Rembrandt.