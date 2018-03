Les Riens du Tout d'Andreas Gursky

Ces points minuscules sont toujours humains, ou bien symboliques de l’humain et de son empreinte. On devine les bras, les mains, les doigts qui ont posé une à une les pierres sur la pyramide de Khéops… (2005). On se réchauffe comme on peut avec les milliers de panneaux solaires, étendus à l’infini comme des flots océaniques déchaînés (Les Mées, 2016). On devient gourmand avec cette juxtaposition de produits culturels dans le plus savant des désordres dans les entrepôts d’Amazon (2016). L’humain est partout, si grand dans sa faculté à mettre dans ce chaos immense autant d’ordre, d’harmonie, et assurément d’esthétique lorsqu’elle est captée par un Gursky. L’humain est nulle part, et si petit lorsqu’il parque à perte de vue des bœufs dans des enclos désespérément rectangulaires, et dépourvus du moindre brin d’herbe.