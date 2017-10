Les beaux jours de l'art en ville

Le plasticien Angel Vergara et le curateur et critique d’art Joël Benzakin sont à la manœuvre de cette 9e édition de la Biennale d’Art contemporain du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Son directeur, Vincent Geens, nous guide parmi les œuvres des 60 artistes belges et internationaux qui ont été choisis pour occuper exclusivement l’espace public de la ville universitaire.