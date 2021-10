Les corps électriques de David Hockney

Après 30 ans d’absence en Belgique, coup double pour l’un des plus grands peintres vivants, dont la collection de la Tate et sa dernière série, créée en Normandie, seront exposées à Bozar dès ce vendredi.

En septembre, Hockney écrivait dans Artnewspaper: "L’abstraction, c’est fini. Elle est allée à son terme, en levant les ombres de l’art européen". Hockney s’est toujours défié de l’abstraction. Dès ses débuts, il veut dans sa peinture des corps et des objets, comme nous le montre l’exposition "David Hockney: Œuvres de la collection de la Tate, 1954-2017" qui ouvrira ce vendredi à Bozar. D’entrée, l’une de ses pièces d’étudiant, "Woman with a Sewing Machine" (1954), sa mère en couturière, offre déjà ce cadrage morcelé des corps.

Dans sa première période anglaise, les corps sont oppressés, déformés, entravés par des formes et des couleurs denses et sombres. Déjà, dans "The Third Love Painting", 1960), des messages sont glissés ("My brother is only 17"), évoquant ces formules intimes codées que les hommes gays risquaient dans la conversation (ou même, physiquement, ces bouts de papier glissés dans un vestiaire pour fixer secrètement un rendez-vous, dans une Angleterre où l’homosexualité était un délit pénal).

Ses toiles célébrissimes, comme "A Bigger Splash", affirment la luminosité, la transparence, l’apparente simplicité du dessin.

Ensuite, c’est la période californienne. Ses toiles célébrissimes, comme "A Bigger Splash", affirment la luminosité, la transparence, l’apparente simplicité du dessin. En Californie, il découvre l’omniprésence de l’eau, la liberté du corps, l’étalage de l’intime: arroseurs automatiques, piscines, douches intérieures et extérieures où les Californiens passent un temps considérable. L’eau favorise la nudité. Pourtant, dans ses très célèbres visions de piscine, l’eau qui soutient ou baigne les corps des garçons est elle-même un champ de reflets qui sont autant de corpuscules. Les reflets de "Lithographic Water Made of Lines" (1978-1980) semblent nager autour des baigneurs tels des poissons. Ailleurs, ils évoquent les oiseaux entrelacés de Braque.

Chanter le corps électrique

En 1977, le double portrait "My Parents" renoue avec le corps maternel, qui regarde le peintre, et le spectateur. Le père, lui, plongé dans un catalogue esquive ce regard. Dans une première version, Hockney, réminiscence de Velazquez, était visible dans le miroir à bascule sur la console, avant de le remplacer par un reflet du "Baptême de Christ" de Piero della Francesca, toile "qu’il aurait aimé pouvoir contempler une heure par jour". Dans "Mr. And Mrs. Clark and Percy", à première vue, les corps sont normaux. Plus le regard s’attarde, plus il voit l’inquiétante familiarité de ce qui est montré: la main de M. Clark semble jaillir du mur, "et ses pieds nus ont tant posé de problèmes à Hockney", nous confie Helen Little, curatrice de la collection à la Tate, "qu’il les a enfouis dans les longs poils du tapis". Quant à Percy, le chat blanc, il paraît radioactif, en suspens. C’est aussi cela, Hockney: des ruses du regard pour protéger les corps qu’il dévoile.

Vue en plein écran Le double portrait "My Parents", à droite. ©saskia vanderstichele

Cette série de grands "doubles portraits" marque son passage difficultueux à l’huile, qui sèche vite et où le remords est difficile. Ces doubles portraits "qui comptent parmi les œuvres picturales les plus vues par les Britanniques", souligne encore Helen Little, sont aussi pour le peintre un manifeste: en 1979, il se plaint au directeur de la Tate Gallery de ne pas acheter assez d’œuvres britanniques figuratives contemporaines. Cette défense de la figuration plongeait dans la tradition victorienne du portrait, mais aussi dans son amour d’un autre registre anglais dominant, celui des grands paysagistes comme Constable.

Son paysage monumental d’arbres squelettiques et printaniers du Yorkshire, "Bigger Trees near Warter or/ou Peinture en Plein Air pour l’âge Post-Photographique" (2007), composé de 50 toiles, fait charnière et articule le volet "Tate" au volet "Normandy" de l’exposition. En 2018, avec "Moving Wisp", il revisitait déjà les Impressionnistes, tel Monet contraint de passer d’une fenêtre à une autre pour peindre son "Portail (soleil)" de la cathédrale de Rouen. Fuyant la perspective unique, qui exclut le spectateur de l’image, Hockney rebat les angles, distribue les couleurs comme des bonbons. Un triple écran montre la progression du flou mouillé de ses aquarelles digitales. Il prélève ce que voit son œil, le rend hyper-réel, touche ainsi au rêve, au poème. Son poète favori, Walt Whitman, auteur du recueil "Feuilles d’herbe", exaltait la sensualité du corps avec l’un de ses poèmes les plus connus: "Je chante le corps électrique". Récemment, Hockney se demandait encore: "À quoi ressemble le monde, en réalité? (…) Alors? (…) Je pense qu’il faut le dessiner".

Vue en plein écran David Hockney dans son studio en Normandie. ©Jonathan Wilkinson