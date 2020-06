Les enjeux culturels côté Canal

La Maison des Origamis les 13 et 14 juin à Kanal

"Origami", du nom de cet art du pliage papier représente l’oiseau, son envol: "Dans l’histoire japonaise, on retrouve dès le XVIIe siècle des représentations où des enfants y jouent. Jusque dans les années 1950, c’est un cours obligatoire à l’école", raconte avec entrain l’artiste belge Charles Kaisin qui a travaillé un an au pays de l’origami. "Cela permet l’apprentissage d’une forme de dextérité, de perception de l’espace, car il n’y a ni colle ni agrafe dans l’origami." Le designer à la réputation internationale s’interrogeait au début du confinement sur ce qu’il pouvait faire à son échelle pour sortir de "la vision anxiogène" et proposer un projet belge à la fois utile et participatif. Il passe des centaines de coups de fil pour monter #OrigamiForLife au profit de l’hôpital Érasme: "On a appelé les pharmacies, les groupes Carrefour et Delhaize pour qu’on dépose dans leurs magasins 161 corbeilles pour récolter les origamis. On a fait imprimer des posters, des tutoriels, on a développé un site web." Plus de 20 personnes y travaillent à temps plein, rejoints par de nombreux bénévoles. Les médias relaient l’initiative, les sponsors répondent présents et c’est le succès. Au total, plus de 101.000 euros ont été récoltés grâce à plus de 21.000 origamis fabriqués formant une magnifique installation. "La Maison des Origamis" sera exceptionnellement visible les samedi 13 et dimanche 14 juin à Kanal en présence de l’artiste et de nombreuses surprises, notamment musicales. "Voir tant de gens, certains très démunis, certains porteurs d’un handicap, participer à l’élan, c’était fabuleux." Qu’en retire l’artiste à titre personnel? "C’était intense pour toute l’équipe. Il faut se rendre compte qu’il y eut plus de 19.000 manipulations pour construire la Maison. C’était pour moi une manière cathartique de vivre cette période. Un esprit qui n’est pas occupé tend à l’excès, disait Balzac. Le travail est un élément important qui structure."

"La maison des Origamis" et performances, samedi 13 et dimanche 14 juin de 10 à 18h à Kanal, en présence de l’artiste (gratuit et sans inscription)