Les flirts surréalistes de Dali et Magritte

Musée Magritte

Plus de 3 millions: c’est le nombre de visiteurs accueilli par le musée Magritte de Bruxelles, depuis son ouverture en 2009. Ce musée qui présente la plus grande collection d’œuvres du surréaliste belge est donc un succès culturel et touristique.

Pour célébrer cet anniversaire, outre l’exceptionnelle exposition "Dali & Magritte", une grande fête sera organisée le dimanche 24 novembre. Occasion de découvrir une nouvelle sélection d’œuvres de Magritte ainsi que l’installation monumentale de l’artiste américain Joseph Kosuth, "La signification, l’emplacement du mot dans un champ grammatical", créée en 2016 pour l’exposition "René Magritte. La trahison des images", au Centre Pompidou, à Paris. L’artiste s’inspire directement de "L’apparition" (1928) de Magritte où le peintre expérimente l’alternance des mots et des images. Pionnier de l’art conceptuel, Kosuth se réfère à Magritte dès ses débuts: l’installation "One and three chairs" (1965), qui fait partie de sa série des "Proto-investigation" et annonce l’art conceptuel, fait directement écho au manifeste rédigé par Magritte en 1929, "Les mots et les images".

Appartenant désormais aux collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, l’œuvre monumentale de 3,4m x 10m sera visible de manière permanente au niveau -2 du Musée Magritte (accès gratuit), dès ce vendredi.

www.fine-arts-museum.be