Les girouettes, les reines des courants d’air

Fiévreuses ou hésitantes, dix-neuf sculptures-girouettes prennent le vent dans le jardin de la Châtaigneraie, à Flémalle: comme des balises nostalgiques dans un monde qui ne tourne plus rond…

Au sommet de leur mât de métal, deux figures humaines, en compétition pour une marche imaginaire, portent chacune une pancarte sans slogan. Elles tournicotent sans fin sur leur pivot auquel, étrangement, il manque un point cardinal… On a perdu le Nord, et personne, désormais, n’est en mesure de trouver son chemin, semble suggérer Frans Daels, un performeur gantois installé à Ferrières.

Plus loin, née des mains de la Mexico-liégeoise Emilia Bellon, une œuvre en tôle découpée qui en dit long sur notre avenir: quatre animaux d’espèces menacées, tigre en tête, s’avancent en file indienne sur une frange d’écorce terrestre rubigineuse: leurs silhouettes changent un peu des coqs wallons, lions flamands et autres loups allemands, qui forment le bestiaire habituel des girouettes, ces merveilles de fer blanc, légères comme le vent, dont elles indiquent, depuis des siècles, le sens et la force du souffle.

"Nous voulions voir comment des artistes s’empareraient d’un tel dispositif, mais sans la contrainte technique." Luc Navet Commissaire de l'exposition

Sauf qu’ici, ces petites machines ne sont pas fonctionnelles: frémissantes, instables, imprévisibles, elles tournent parfois sot. "Nous voulions voir comment des artistes s’empareraient d’un tel dispositif, mais sans la contrainte technique", explique Luc Navet, le commissaire de cette expo itinérante initiée en 2018 et qui, après Marchin, Bastogne et Tournai, fait désormais halte tout l’été à Flémalle, au Centre wallon d’art contemporain (CWAC). "À chaque étape, le projet s’enrichit de nouvelles créations. Entre tradition et modernité, nous espérons toucher la population locale avec des œuvres contemporaines déclinées autour d’un objet familier." Familier? Plus tant que ça.

Ces invites à décoder le ciel

Même si la production de girouettes de jardin n’a jamais cessé (en aluminium et en inox, de nos jours, pour éviter la corrosion), il y a belle lurette que la plupart des pièces anciennes, immobilisées par la rouille (leur pire ennemi), ont chuté des édifices qu’elles ornaient (églises, riches demeures et bien avant… proues de navires vikings). De ces invites à décoder le ciel, qui permettaient de prédire la météo à courte échéance ("Tiens, la pluie devrait arriver", "Oh, ces nuages seront vite chassés…"), le promeneur ignore à présent le mode d’emploi. À commencer par la lecture basique de l’engin, dont la pointe de flèche n’indique pas la direction du zéphyr dominant, mais bien celle d’où il provient. Ça change tout…

Toujours menues à côté des majestueux châtaigniers géants qui dominent le parc où elles sont fichées au sol cette saison, les girouettes d’artistes subissent, elles aussi, les ravages des ans.

Les voici donc énigmatiques (comme les poignes tendues d’Annette Masquilier), poétiques (la pagaie en bois d’ayous d’Olivier Bovy, d’un beau jaune clair, et qui rame haut perchée) et souvent politiques (la réplique d’une mitraillette de la FN, d’Emmanuel Dundic, qui fait feu tous azimuts).

Le temps qui passe

Pourtant, toujours menues à côté des majestueux châtaigniers géants, trois fois centenaires, qui dominent le parc où elles sont fichées au sol cette saison, les girouettes d’artistes subissent, elles aussi, les ravages des ans. Les cinq petites dames voûtées, en feutrines rouge et verte enduites de cire, de Nadine Martin, professeur d’arts plastiques à Bodange, ont perdu peu à peu leurs couleurs. D’autres voient leurs inscriptions s’effacer. Le temps qui passe, et qu’il fait, bien sûr, a raison de leurs mécanismes.

Il a même fallu rentrer trois d’entre elles, trop fragiles – et proies faciles des vandales – dans la gentilhommière du Centre d’art: les branches de rosier en fleur au revolver (une œuvre de Daniel Daniel) et l’assiette présentant graines d’oiseaux et aileron de requin (Werner Moron) dorment à l’abri des rafales. Dehors, çà et là, la peinture s’écaille, les roulements à billes se grippent. Le vieillissement est sans importance, il fait partie du processus. D’ailleurs, ajoute Navet, comme aux vraies girouettes de jadis, "on ne leur a jamais demandé d’être pérennes"…