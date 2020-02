Les monolithes de Soulages

Cette première grande rétrospective Soulages au Louvre nous rappelle que du noir profond vient toute la lumière qui anime notre monde.

Ces fenêtres noires se sont longtemps dérobées à notre regard, à cause d’une autre couleur, celle des gilets jaunes, qui avaient perturbé l’accès à Paris, fin 2019. Le noir de Soulages a pourtant enfin repris ses droits, dans la majesté du Louvre et il est toujours temps de l'évoquer.

Si Soulages est connu pour être le peintre du noir, ne nous y méprenons pas: sa noirceur est en réalité une source de lumière.

Pierre Soulages et le Louvre ne sont pas novices l’un à l’autre. Dès juin 1969, il participait à la muséographie des salles de Peintures françaises du xixe siècle et, menu paradoxe, il retenait non pas le noir mais un rouge profond qui demeure encore aujourd’hui. En 1990, dans le cadre de l’exposition "Polyptyques, le tableau multiple du Moyen-Age au XXe siècle", Soulages présentait deux toiles dos à dos. En 2009, en exergue de sa grande rétrospective au Centre Pompidou, le même Salon Carré présentait Peinture, 300x236 cm, 9 juillet 2000.

Multiplication des noirs

Soulages est un homme du sud, né à Rodez voici plus d’un siècle. Paradoxe, s’il est connu pour être le peintre du noir, ne nous y méprenons pas: sa noirceur est en réalité une source de lumière.

"Une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes (lignes, surfaces colorées…) sur lequel viennent se faire et se défaire les sens qu’on lui prête." Pierre Soulages Peintre (en 1948)

Dès 1948, Soulages écrivait: "une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes (lignes, surfaces colorées…) sur lequel viennent se faire et se défaire les sens qu’on lui prête". Sur sa "Peinture, 195 x 130 cm, 14 mars 1955", il procède ainsi par soustraction de noir, raclage, mise au jour de la toile. En 1979, il aborde une peinture pour laquelle il invente le néologisme d’outrenoir. Ce noir empreint de matière et de texture est en réalité un jeu avec les "différences de textures, lisses, fibreuses, calmes, tendues ou agitées qui, captant ou refusant la lumière, font naître les noirs gris ou les noirs profonds". Dès lors, ce n’est plus de noir qu’il s’agit, mais d’une multiplication des noirs, ondoiements, quadrillages, sillons, tranchées mêmes, comme dans sa "Peinture, 222 x 314 cm, 24 février 2008", où la lumière surgit de la profondeur.

Le Louvre invite le peintre dans le Salon Carré, charnière entre la galerie d’Apollon et la Grande Galerie, qui abritait le Salon des Académies, où l’on recevait et exposait les peintres contemporains du temps. L’exposition chronologique réunit 19 œuvres et s’étend de 1946 à nos jours, avec trois créations, aux dimensions du Louvre, nées de mai à octobre 2019, peintes dans son vaste et haut atelier de Sète, qui tourne le dos à la mer, par volonté de n’être pas distrait.

Les dernières toiles, grandes verticales, ont été réalisées par le peintre pour l’exposition. Elles se dressent dans ce Salon Carré du Louvre aux croisées, aux verrières et aux fresques monumentales, et l’on ne peut s’empêcher de songer à l’astronaute de "2001, l'Odyssée de l'espace", qui, au bout de la galaxie, se retrouve face à lui-même vieillard, dans un salon Louis XV, le monolithe dressé au pied de son lit. C’est toute la puissance totémique de ces objets-toiles, à la couleur si minérale qu’elles en deviennent des édifices.