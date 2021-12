Les randonnées artistiques de Richard Long au musée M Leuven

Durant ces randonnées, il utilise les matériaux trouvés sur place pour créer des sculptures (traces de pas en ligne ou en cercle, pierres disposées en motifs géométriques…), indices de son passage. Interventions qui font du paysage à la fois le matériau et le sujet de son travail. "La terre se transforme en sculpture", écrit Eva Wittocx, commissaire de l’exposition . Sculptures fugaces et en écho aux premières peintures préhistoriques.

La nature dans le musée

La première salle donne à voir trois de ces œuvres monumentales, puzzles de pierres à même le sol. "Leur présence physique est très forte", écrit Eva Wittocx. "Basalt Ellipse" (2000), par exemple, est emblématique de son double rapport à l’histoire et à la nature. Réalisée en basalte, de la roche magmatique volcanique – donc vieille de plusieurs millions d’années –, l’œuvre, lourde, nous rappelle à la pesanteur essentielle de toute chose et à notre lien à la nature . Sa forme géométrique, l’ellipse, évoque les formes cosmologiques primordiales – l’œuvre de Richard Long exprime une certaine spiritualité de la Terre.

Au mur, l’artiste a réalisé à la main une immense œuvre circulaire en argile ( "Hands of Clay Circle" , 2021), œuvre éphémère spécialement créée pour l’exposition et dont les coulées rappellent encore la gravité. Dans la salle suivante, "Gravity Line" (2021) s’étend sur toute la longueur d’un mur. Comme une cascade sur un fond de peinture noire, l’artiste a étalé de l’argile qui se répand en coulées blanches aléatoires. Ces deux œuvres en boue évoquent une planète, la terre et l’eau.

Sculpture et land art

Les deux salles suivantes exposent les photographies qu’il réalise de ses œuvres dans la nature. L’on découvre alors la diversité des lieux arpentés ainsi que les formes et matériaux (pierres, neige, cendres…) de ses interventions. Par ailleurs, exprimant des aspects ou des impressions de chacune de ses excursions, Richard Long écrit de brefs textes poétiques. Au musée M, les murs affichent deux types de textes: des textes encadrés et quatre textes écrits ou collés à même les murs de la salle d’exposition; ceux-ci nouent un dialogue avec les sculptures monumentales et les œuvres en boue. "Les œuvres présentées sur les murs", explique Eva Wittocx, "ont été choisies pour leur lien entre la nature et l’espace ou l’univers."