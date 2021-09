Marcel Broodthaers, serial plaqueur au Wiels

Marcel Broodthaers, né en 1924, fils unique de père flamand maître d’hôtel et de mère wallonne, artiste belge mondial, le plus éminent depuis Magritte, est une énigme «complexe, érudite et humoristique». D’abord cinéaste (50 films), il préférait la sensualité joueuse et réservée de Truffaut au cinéma conceptuel de Godard. En 1963, devenu plasticien, il fixe dans le plâtre les invendus de son dernier recueil de poèmes, «Pense-Bête», avec cette formule: «Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie…»