Montpellier, en quête d'art contemporain

Le New York Times, en 2012, sélectionnait Montpellier parmi les 45 sites à voir absolument. La ville a aujourd’hui l’ambition de s’imposer comme une valeur sûre de la création artistique contemporaine internationale. L’ouverture du MOCO, l’Hôtel des collections marque une nouvelle étape dans une ville qui compte déjà de nombreux événements culturels majeurs historiques: Montpellier Danse , Cinemed , Festival des architectures vives ,…

À deux pas de la gare Saint-Roch, en plein cœur de ville, l’ancien hôtel Montcalm datant du XVIIIe siècle , ancienne propriété du ministère de la Défense, était initialement destiné à devenir un musée dédié à l’histoire de la France en Algérie. Il s’est vu imposer un tout autre destin avec l’arrivée en 2014 de Philippe Saurel: maire de Montpellier et président de la communauté d’agglomération. Ce dernier décide alors de donner au lieu une nouvelle orientation plus porteuse selon lui: l’art contemporain . Cette décision viendrait combler une dimension artistique qui manquerait à Montpellier…

Le 29 juin 2019 naît donc l’Hôtel des collections . Cette ouverture vient compléter le binôme déjà formé par l’École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier et le centre d’art contemporain La Panacée. Ce dernier est un espace de production et d’exposition pour les artistes émergents. Avec l’Hôtel des collections, ces trois institutions constituent ainsi le MO.CO., acronyme de Montpellier Contemporain.

"Notre volonté est de faire de Montpellier une place forte de l’art contemporain en France mais aussi une destination culturelle bien identifiée à l’international . Le MO.CO. affirme notre souhait de mettre à l’honneur une nouvelle conception dans la manière de penser l’art. De l’apprentissage avec l’école des Beaux-arts, aux talents en devenir exposés à La Panacée, et enfin avec les artistes confirmés présentés au sein de l’Hôtel des Collections" , nous explique ainsi Philippe Saurel.

C’est donc avec une certaine fierté que l’équipe dirigeante semble convaincue que le MO.CO. est un modèle unique au monde! Fédérant trois entités, il se veut créateur de coopération culturelle avec l’ambition de maîtriser toute la filière artistique, de la formation à l’exposition . Il n’hésite pas à se comparer à Los Angeles avec l’ambition de se positionner comme capitale mondiale de la culture, nous explique Nicolas Bourriaud , cofondateur du Palais de Tokyo , ancien directeur de l’école des Beaux-Arts de Paris et nouveau directeur du MO.CO. Il se donne aussi le pari de "faire de Montpellier la contre-scène artistique française" …

Le MO.CO. (Montpellier Contemporain), un espace d’exposition dédié aux collections publiques et privées du monde entier.

Faire de l’ancien un atout de modernité

Plutôt que de s’offrir un spectaculaire bâtiment neuf en périphérie de la ville, le choix de requalification de l’existant patrimonial a été privilégié. Elle a été confiée à Philippe Chiambaretta, de PCA-Stream; celui-ci a su mettre son geste architectural en retrait au profit de l’usage même du bâtiment. "Ici, le bâtiment ne se veut pas une œuvre en soi, il est conçu pour accueillir et servir les œuvres" , indique l’architecte.

Entre salles d’expositions plus intimes et grands volumes, l’Hôtel des collections peut accueillir tout type d’œuvres, sculptures monumentales, peintures, vidéos…

À deux pas de la gare, l’Hôtel des collections est conçu comme un lieu de vie pour tous, avec des espaces accessibles indépendamment du musée: le parc, havre de verdure et de fraîcheur, le restaurant locavore paré d’une installation de néons de Loris Gréaud, la magnifique boutique-librairie et la Cour des fêtes qui constitue un lieu événementiel modulable. Rétroéclairée la nuit, la couronne de l’ancien mess des officiers fait sobrement signal dans le paysage urbain de Montpellier.

Partie du constat que créer une collection internationale d’art contemporain est quasi injouable financièrement pour une ville, l’idée fondatrice du projet est de consacrer ce nouvel écrin à l’exposition de collections venues du monde entier, et ce, qu’elles soient issues d’une fondation, d’un privé, d’une entreprise, d’un musée ou même d’un artiste.

Bien souvent une collection privée se fait sur des coups de cœur, des effets de mode voire même sur la spéculation du marché. L’enjeu pour les commissaires sera de tisser un message plus compréhensible pour les visiteurs.

Ainsi, l’exposition inaugurale, " Distance intime ", est constituée de chefs d’œuvres de la collection Ishikawa . Sculptures, photographies, peintures, vidéos et installations collectionnés en huit ans à peine par cet entrepreneur japonais. En parcourant l’exposition, il est parfois difficile de trouver le fil conducteur ou le concept qui relie On Kawara , Felix Gonzalez Torres , Pierre Huyghe , Danh Vo , Tino Sehgal , Motoyuki Shitamichi ou Simon Fujiwara .

L’Arbre blanc, nouvelle icône

Montpellier est devenue, au fil des années, un haut lieu de l’architecture moderne et a fait appel à plusieurs grands architectes pour enrichir son bâti. Depuis les années 1980, la ville a vu son urbanisme profondément bouleversé avec la création de nouveaux quartiers (Antigone, port Marianne) sous la houlette de l’architecte catalan Ricardo Bofill .

Ensuite, Jean Nouvel y a conçu l’hôtel de ville et le RBC Design Center, Zaha Hadid a créé le bâtiment des Archives départementales, sans oublier Philippe Starck qui a imaginé le centre sportif et de bien-être intitulé le "Nuage" ou encore Lot 2, Jardins de la Lironde par Farshid Moussavi Architecture, Le théâtre Jean-Claude Carrière et L’Arena par A + Architecture, le pont de la République de Rudy Ricciotti, pour n’en citer que quelques-uns parmi d’autres.