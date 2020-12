Numériquement artistes

Ils sont 2 x 2 frères, Nicolas et Jean Jullien, Yann et Gwendal Le Bec. Artistes d’animation, illustrateurs, leur exposition chorale incarne une espèce inédite: l’artiste-influenceur.

Amis d’enfance et frères, ils exposent ensemble le travail réalisé dans leur atelier parisien. Admirateurs du "Rashōmon" de Kurosawa, ils regardent la vérité sous ses angles changeants. Mais ici, nul guet-apens, nul assassinat, rien que la naissance d’une nouvelle espèce: l’artiste-influenceur, l’antithèse de l’artiste souffrant du romantisme.

L'exposition "Les Gens" décline les travaux de ce quatuor qui a acquis sa dextérité hors des circuits de l’art contemporain. Leur maîtrise picturale, qui les relie à la haute école des illustrateurs, des graphistes, des pictographeurs, déploie des micro-mises en scène de leur quotidien.

Les galeristes Raphaël Cruyt et Alice van den Abeele reçoivent à Alice Gallery ce quatuor français (breton!), originaire de Quimper (la ville natale de Max Jacob). Depuis le Finistère, de l’autre côté de la Manche, à Londres, entre 2009 et 2011, le quatuor a nourri ses affinités esthétiques. Jean Jullien détient un Bachelor of Arts de la prestigieuse école Central Saint Martins — d’où sont sortis un futur Double-Zéro-Sept, Pierce Brosnan soi-même, l’époustouflant John Galliano (avant sa disgrâce), Marc Jacobs, John Galliano ou Richard Long, immense sculpteur et land artist — et un master en art et design du Royal College of Arts, où l’a rejoint Yann Le Bec. Le frère, Gwendal Le Bec, est diplômé de l’École Duperré à Paris. Nicolas Jullien est aussi un magicien de l’informatique, qui transforme les I/O en images. Tous mêlent les matériaux et les techniques: Jean et Yann ont une prédilection pour la peinture acrylique, Gwendal pour le pastel gras, Nicolas pour la sculpture totémique en bois.

Vue en plein écran Exposition "Les Gens" avec des œuvres de Gwendal Le Bec (arrière-plan gauche), Jean Jullien (arrière-plan droite) et Nicolas Jullien (avant-plan)

Langage mondial

Pour Yann, Gwendal et Jean, la peinture est une extension naturelle de l’illustration. Ils commentent la société avec une ironie synthétique. Leur regard de peintre est rapide, limpide, lumineux, enfantin (on songe à David Hockney). Nicolas chemine de l’animation (avec Jean, ils créent des saynètes en 3D pour des marques) à la sculpture sur bois naïve et totémique.

Le monde graphique de Jean est souvent drolatique, mais toujours méditatif, pensif, à facettes. Ses dessins ont tour à tour la lisibilité immédiate du pictogramme (on songe à Keith Haring). Ils émaillent les pages du Monde, du New York Times, du magazine New Yorker. Alice rappelle qu’"au lendemain des attentats de Charlie, son dessin d’une kalachnikov devenue crayon qui se retournait contre le tireur a marqué l’imaginaire collectif". Yann devient aussi un bédéiste émérite, puisqu’il vient de signer avec Dupuis un projet de roman graphique en noir et blanc. Gwendal illustre des livres pour enfants.

Alice et Raphaël le soulignent: "Un nouveau langage visuel est né dans le champ des réseaux sociaux", principalement à partir d’Instagram, où le compte de Jean est suivi par 1,1 million d’abonnés. Avec "des dessins épurés, simples, sans texte, noirs ou poétiques, pétris d’actualité", ce langage transcende la langue et les cultures, permet de s’adresser à un Parisien ou à un Coréen, ce qui était déjà possible en musique, mais qui est plus nouveau en arts plastiques". En effet, si Rubens ou Goya pouvaient déjà être appréciés partout, les codes visuels dépouillés du quatuor enjambent les continents.