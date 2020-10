Pas de Brafa en 2021

L’asbl Foire des Antiquaires de Belgique, organisatrice de la Brafa , a décidé de reporter sa 66e édition qui devait se tenir du 23 au 31 janvier à Tour et Taxis. La prochaine édition de la célèbre foire d’antiquités et d’objets d’art aura lieu fin janvier 2022.

En cause: les incertitudes liées au coronavirus en Europe. Première foire d’art internationale de l’année, la Brafa accueille en moyenne 130 exposants dont 2/3 venant de l’étranger. En 2020, elle avait enregistré un record de 68.000 visiteurs, collectionneurs et professionnels. «Notre priorité était de ne prendre aucun risque inconsidéré pour nos visiteurs et nos exposants. Nous avons consulté des représentants des autorités locales, du milieu scientifique, des confrères d’autres événements, et bien entendu, nos exposants et partenaires. Décider dès maintenant était la voix de la raison", indique Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa.