Paula Rego, la petite meurtrière

Le Musée de l’Orangerie, à Paris, révèle l’univers troublant de Paula Rego, née en 1935, qui ramène de l’enfance l’effroi et la cruauté de la condition humaine.

>À voir jusqu'au 14/1/19 au Musée de l'Orangerie, Jardin des Tuileries, Paris (>accès)

Sous le calme placide des "Nymphéas", le Musée de l’Orangerie dissimule des fleurs plus vénéneuses à travers la rétrospective que la directrice du lieu, Cécile Debray, consacre à Paula Rego. On y accède par une antichambre qui révèle d’emblée l’univers troublant de cette artiste portugaise vivant à Londres, peuplé de fillettes dont les habits stricts corsètent mal leurs volumes puissants et des intentions que l’on devine cruelles. Ainsi, cette "Petite meurtrière" de 1987, qui se dirige vers un lit, une corde tendue en travers des mains, menaçante. La technique léchée, dans une tradition qui semble remonter à Vélasquez ou Murillo, traduit cette même figuration austère que l’on retrouve chez Bacon, Hockney ou Lucian Freud, tous représentants comme elle de l’École de Londres.

Vue en plein écran Paula Rego dans son atelier, par Gautier Deblonde ©Gauthier Deblonde

Mais la forme ne réprime guère une énergie qui vient d’un autre monde. L’art de Paula Rego, qui a vécu sous la férule d’une mère autoritaire et d’une préceptrice qui la martyrisait dans le Portugal de Salazar, tient du baroque, du catholicisme de la pénitence et de l’épiphanie comme éternel horizon. "Peut-être, dit l’artiste, que si ces petites filles sont aussi cruelles, c’est qu’elles ne peuvent pas faire autrement pour se sauver."

Vue en plein écran "The snare" ©British Council Collection

Cécile Debray, commissaire et directrice de l'Orangerie, présente l'exposition

La commissaire reproduit, dans le conduit qui mène au gros de l’exposition, son atelier qui se peuple depuis 2000 d’une foule d’objets hétéroclites – poupées de papier mâché, sirènes suspendues en un mobile effrayant, ou un squelette qui renvoie peut-être à cette vision de la mort qu’elle a eue en observant le feu crépiter dans l’âtre familial (on disait aux petits enfants portugais que le diable vivait tapi dans les escarboucles…) et qui l’aurait suivie jusque dans le lit de ses parents. Paula Rego cauchemarde chaque jour et, chaque jour, elle crée, comme elle le faisait déjà à 4 ans, à même le sol, malgré les réprimandes de sa grand-mère. Cet atelier révèle peut-être le vrai visage de l’artiste qui ne s’embarrasse pas des faux-semblants de la représentation qu’elle puise par ailleurs dans l’art de Goya, Degas, Doré, Granville, tous présents dans l’exposition, en contrepoint de ses soixante œuvres. On est ici bien proche de l’Art brut, d’une artiste prise dans la nasse de ses obsessions, en contact direct avec son inconscient. Ne cite-t-elle pas Dubuffet comme l’un de ses artistes préférés, aux côtés d’Odilon Redon et de ses regards fantomatiques?

Jane Eyre, son héroïne

Mais elle pourrait tout aussi bien être la fille naturelle de Goya et de Charlotte Brontë, du sarcasme ironique pour le premier au féminisme radical pour la seconde, reprenant son destin aux hommes comme Jane Eyre, son héroïne, et traçant une voie que rien ne vient censurer. Dans la première grande salle, "The Dance" (1988) reprend à Goya le motif de la ronde pour planter une scène de bal nocturne, baignée dans la lumière blafarde d’une lune mélancolique. Ce chef-d’œuvre, acquis par la Tate et qui fait office d’affiche de l’exposition, trône en face de ses illustrations des "Nursery rhymes", des classiques de la littérature enfantine du XIXe siècle. C’est là un motif récurrent dans son œuvre, traitant en permanence de l’enfance passée à la moulinette de l’éducation. Il lui aura fallu 10 ans pour traduire en peinture l’étude des contes qu’elle avait débutée à Londres, en 1975, après avoir reçu une bourse de la Fondation Gulbenkian. Mais tout leur univers était déjà là, en elle. Sa tante étirait sur plusieurs jours des histoires portugaises. Avec son père, elle lisait la "Divine comédie" illustrée par Gustave Doré. Quant à sa mère, elle l’emmenait voir des Disney que l’on retrouvera transfigurés dans l’exposition, notamment avec la série des "Danseuses-autruches", tirées de "Fantasia".

Vue en plein écran "La fille du policier", 1987. ©Marlborough Fine Art

Sous le pinceau de Paula Rego, on croirait entendre "Les Malheurs de Sophie", de la comtesse de Ségur, débités par la voix aigrelette et hallucinée d’Antonin Artaud. La perversité, la punition, le châtiment sont à chaque fois théâtralisés malgré la rigueur de la forme, comme dans "La fille du policier", une acrylique sur papier tendu sur toile de 1987 (photo), montrant cette petite fille lustrer avec application la botte de son père avec une lascivité presque incestueuse.

Rego illustre "Les Bonnes" de Jean Genet en faisant affleurer toute leur violence sociale dans la posture menaçante et la pesanteur étouffante du décor bourgeois. Dans "La famille", deux filles entreprennent de déshabiller leur père dans la chambre d’une troisième qui observe la scène, les mains jointes, ajoutant au blasphème latent.

Vue en plein écran "Pinocchio", par Ron Mueck ©Ron Mueck - Musée de l'Orangerie

L’ambivalence sourd à travers chaque œuvre et rappelle que l’artiste fut non seulement une grande lectrice de Bruno Bettelheim, pour l’analyse psychanalytique des contes, mais qu’elle se soumit elle-même à une psychanalyse jungienne, traversée par les mythes. La famille en est souvent l’enjeu comme lorsqu’en 1988, elle fait poser sa fille en Fée bleue et son gendre, le sculpteur Ron Mueck, en Gepetto lavant Pinocchio, tandis que face à la toile, une sculpture hyperréaliste du pantin devenu vivant, réalisée par Mueck lui-même, achève cette troublante mise en abîme.

Des corps au fusain

Vue en plein écran "Dancing Ostriches" ©Paula Rego - Musée de l'Orangerie

À cette époque, la technique change, Paula Rego délaissant l’acrylique pour le fusain qui marque encore davantage la plasticité des corps. Du doigt, elle peut travailler le trait, l’estomper comme le faisait Degas avant elle. La scénographie est ici magistrale qui place quelques danseuses de l’artiste français face à la série des "Femmes-chiens" et des "Femmes-autruches" de Paula Rego. Celles-ci procèdent de cette même animalité que l’on avait déjà reprochée à Degas cent ans plus tôt. Des corps d’animaux. L’inspiration de l’artiste croise à nouveau sa biographie, elle qui avait accompagné jusqu’à la fin son mari, frappé de sclérose en plaques, tel un chien de garde. Le chien, c’est elle, toute puissante autant que docile, menaçante autant qu’amicale.

Le traitement des corps dans les "Danseuses-autruches", librement réinterprétées du "Fantasia" de Disney, fait un étrange écho aux danseuses de Degas. Nulle grâce ici: dans leurs tutus noirs, les corps sont fatigués, les poses avachies, le désir envolé.

Comme pour les héroïnes qui achèvent l’exposition, c’est un regard de femme – féministe, bien que l’artiste récuse le terme – qu’elle porte sur le temps qui passe, l’abordant bien en face, sans jugement. Le dernier tableau, daté de 2011, conclut cette vaste narration fantasmatique par une réflexion sur l’art et la représentation, qu’elle emprunte à Balzac et à sa nouvelle, "Le Chef-d’œuvre inconnu". On l’y voit peindre son modèle qui se confond avec la toile, tandis qu’en arrière-plan, un phœnix renaît de ses cendres, infligeant un éternel recommencement à l’œuvre et à la condition humaine.

