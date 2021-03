Photo | Les rêves meurtris de l’Amérique latine à la Fondation A

Chacun se souvient de l’ultime photo de Salvador Allende, le 11 septembre 1973, sortant du palais présidentiel de la Moneda, au Chili, le visage levé vers le ciel où tournoient les avions de la junte du général Pinochet. On sait aussi que l’Amérique latine a longtemps été, de Theodore Roosevelt à Ronald Reagan, à la fois une arrière-cour, un pré carré et un terrain d’expérimentation politique pour les États-Unis et ses services plus ou moins secrets. Certaines tactiques d’infiltration mises au point au Chili, en Uruguay ou au Brésil furent ensuite déclinées dans l’Europe divisée d’avant la chute du Mur de Berlin.