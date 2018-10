Plongez virtuellement dans l'univers de Vincent Van Gogh

A l’aide de l’imagerie virtuelle, l’exposition "Van Gogh The Immersive Experience" nous emmène dans la vie de Vincent Van Gogh et nous fait découvrir son art autrement, pour nous faire passer "un moment inoubliable". Le spectacle de sons et lumières revient de manière didactique sur divers éléments de la vie du peintre, comme sa découverte de la peinture ou la correspondance qu’il entretenait avec son frère. Il est possible de tenter l’expérience VR (réalité virtuelle) en supplément du ticket d’entrée. L’exposition est ouverte tous les jours sauf le mardi jusqu’au 6 janvier 2019, y compris pendant les fêtes.