Quand Picasso incarnait la musique

"Les musiques de Picasso", la très riche exposition de la Cité de la Musique, à Paris, explore les liens étroits entre Picasso et la musique, et donne lieu à un double CD chez Harmonia Mundi.

Ce parcours riche de 270 œuvres a quasiment valeur de rétrospective , en traversant toutes les époques, depuis «L’homme à la mandoline» de 1911 jusqu’aux joueurs de flûte des années 1970. Toiles emblématiques parmi d’autres car, comme le souligne la commissaire Cécile Godefroy, « Picasso voulait représenter la musique telle qu’il la voyait, et non pas son immatérialité , comme le feront Klee ou Kandinsky. Ce qui l’intéressait, c’était la façon dont elle s’incarne dans un personnage, un musicien, une danseuse, mais aussi un instrument.»

Un double CD accompagne l’exposition

L’expo s’enrichit d’ailleurs de 22 instruments ayant appartenu au peintre , et présentés pour la première fois, en parallèle avec les tableaux et dessins qu’ils ont inspirés.

Pour produire le double CD qui accompagne l’exposition, Harmonia Mundi n’aura eu qu’à puiser dans son fonds. L’occasion de retrouver une pléiade d’artistes – Roth, Pons, Tharaud, Planès, Heras-Casado, van Spaendonck… – pour un patchwork d’œuvres très librement inspiré du parcours, mais certainement aussi foisonnant que l’univers musical de Picasso. Car ce grand amateur de musiques populaires – cabarets, fanfare, cirque, corrida, flamenco… – fut aussi un artiste en prise étroite avec son temps musical, qui connut entre autres révolutions les ballets russes de Diaghilev et le Groupe des Six avec Milhaud et Poulenc.