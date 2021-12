Quand Van Gogh affûtait ses armes… en Belgique

Après avoir parcouru l’exposition, le visiteur n’hésitera pas à se plonger dans les collections permanentes, dédiées à un autre génie: Félicien Rops . Et le travail de l’illustrateur des «Fleurs du mal», grand ami de Charles Baudelaire et du tout-Paris de l’époque, de prendre un autre visage, en contrepoint à celui de Van Gogh. Autant l’un semble déjà tourmenté malgré son jeune âge (Van Gogh a 27, 28 ans en Belgique), autant Rops semble bourgeois et débonnaire… à première vue.

Car c’est bien sûr le même humour, la même frénésie, qui président aux deux univers, et le même coup d’œil affuté qui se reflète dans le coup de crayon. Rops est son aîné de 20 ans, mais il aurait pu être un grand frère, à la fois plus heureux et plus macabre, mais attablé comme lui au banquet de l’art qu’on veut saisir, et qui s’enfuit. | Syl. S.