Quand les musées américains se séparent de leurs œuvres

La fresque d’Andy Warhol "The Last Supper" (1986), inspirée de "La Cène" de Da Vinci, a été estimée à 65 millions de dollars.

Fragilisés financièrement par la crise du Covid-19, certains musées américains vendent depuis quelques mois des œuvres de leurs collections pour se remettre à flot. C’est notamment le cas du Brooklyn Museum et bientôt du Met Museum à New York.

Lors d’une vente aux enchères fin octobre, le Brooklyn Museum à New York a récolté près de 20 millions de dollars en échange de quatre tableaux de Joan Miró, Henri Matisse, Claude Monet et Edgar Degas. Depuis, l’institution a participé à six autres enchères – un cas loin d’être isolé puisqu’au moins 9 autres musées ont vendu ou prévoient de vendre des œuvres.

Cette pratique s’appelle le "deaccessioning" ou aliénation des œuvres. Elle était déjà courante aux États-Unis à condition que les fonds récoltés servent à l’acquisition de nouvelles pièces. Mais face à l’ampleur de la crise liée à la pandémie, l’association des directeurs des musées d’art (AAMD) a assoupli ses règles déontologiques jusqu’en avril 2022. L’argent levé par les ventes doit toutefois impérativement participer à la préservation directe des collections de ces musées.

Depuis la mi-mars, les revenus des entrées ont dégringolé et les dotations sont en baisse. Idem du côté de la collecte de fonds, sévèrement affectée par la pandémie. "Nous avons conscience de la sévérité de la crise actuelle et des besoins financiers immédiats dont beaucoup dépendent", a déclaré l’AAMD dans un communiqué.

"Nous avons une vaste collection d’art de grande qualité, mais nous avons aussi des œuvres qui n’ont jamais été exposées ou pas depuis des décennies." Anne Pasternak Directrice du musée de Brooklyn

"Cela n’a pas été une décision facile", a expliqué au New York Times Anne Pasternak, la directrice du musée de Brooklyn, "mais c’est la meilleure chose à faire pour notre institution (…). Nous avons une vaste collection d’art de grande qualité, mais nous avons aussi des œuvres qui – comme beaucoup de musées de notre taille – n’ont jamais été exposées ou pas depuis des décennies."

C’est désormais le Met Museum, rouvert à capacité réduite depuis fin août, qui vient de décider d’aliéner certaines de ses œuvres. En avril, 81 employés du musée ont été licenciés, et l’institution anticipe un trou de 150 millions de dollars dans son budget.

Critères précis

Les œuvres choisies pour la vente devront répondre à des critères précis: il s’agira de pièces considérées comme redondantes, de moins bonne qualité que des objets similaires de la collection ou qui n’ont pas d’importance historique ou esthétique suffisante pour justifier leur conservation.

"Le danger, c’est qu’aliéner des œuvres pour couvrir des frais d’exploitation devienne la norme, surtout si des musées de premier plan comme le Met s’y mettent." Thomas Campbell Directeur des Fine Arts Museums of San Francisco

Cette décision a été accueillie sèchement par certains professionnels du secteur. "Le danger, c’est qu’aliéner des œuvres pour couvrir des frais d’exploitation devienne la norme, surtout si des musées de premier plan comme le Met s’y mettent", explique sur son compte Instagram Thomas Campbell, un ancien directeur du Met. Il dirige aujourd’hui les Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF). "C’est comme du crack pour un toxicomane – une dose peut soulager, mais cela se transforme ensuite en dépendance." Une pétition opposant ces futures ventes a récolté plus de 25.000 signatures.

Abus de confiance?

En octobre, quelques heures avant les enchères à Sotheby’s de trois de ses œuvres, le musée de Baltimore a dû faire marche arrière. La vente des tableaux de Brice Marden et Clyfford Still (les seuls de ces artistes dans la collection du musée), ainsi qu’une immense fresque d’Andy Warhol "The Last Supper" (1986), inspirée de "La Cène" de Da Vinci, était estimée à 65 millions de dollars.

L’objectif du musée était de lever des fonds pour acheter plus d’œuvres d’artistes femmes et d’artistes noirs (une démarche de diversification de leur collection engagée avant la pandémie), et de permettre des hausses de salaire pour ses employés. Une lettre signée par 23 soutiens éminents du musée, y compris par d’anciens administrateurs, demandait une enquête officielle de l’État sur cette vente. Ils reprochaient notamment au musée d’avoir abusé de la confiance de leurs visiteurs, en choisissant de vendre des œuvres "iconiques".

"Suggérer que le retrait de la collection de ces trois œuvres brise la confiance du public est une opinion qui ignore la perspective de nombreuses personnes dont nous n’avons pas encore gagné la confiance." Clair Zamoiski Segal Présidente du CA du musée de Baltimore

"Suggérer que le retrait de la collection de ces trois œuvres brise la confiance du public est une opinion qui ignore la perspective de nombreuses personnes dont nous n’avons pas encore gagné la confiance", a répondu Clair Zamoiski Segal, la présidente du conseil d’administration du musée de Baltimore, qui a déploré l’annulation de cette vente. "Nous n’avons pas encore gagné cette confiance parce que nous fonctionnons, comme de nombreux autres musées, dans un système qui exclut trop de personnes depuis trop longtemps."

Recommandations respectées

Face au tollé, l’AAMD a également émis une note dans laquelle Brent Benjamin, le président du conseil d’administration de l’association, rappelle que les nouvelles recommandations émises en avril «n’ont pas pour vocation d’inciter l’aliénation ni de permettre aux musées d’atteindre des objectifs qui ne sont pas directement liés aux collections».