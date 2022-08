Quatre musées inattendus à l’étranger (4/4): le château de Jegenstorf, à Berne

Tout au long du mois d’août, L’Echo vous fait découvrir des musées étonnants et encore méconnus à l’étranger, histoire de vous éviter les attrape-touristes pendant vos vacances. Dernière halte en Suisse, où on déserte le chalet pour un château.

Mais c’est à l’intérieur que se révèle la grandeur du château, le long de trois étages somptueusement meublés et décorés. On dirait que les patriciens d’antan viennent d’y interrompre leur activité. Dans la salle dite d’Hercule au vu de son effigie du demi-dieu, la table est servie, comme si on s’apprêtait à y dîner – on compte pas moins de 112 plats et couverts, de quoi redouter le moment de la vaisselle... Plus loin, le boudoir de Madame donne à voir un peignoir vert opaline drapé par-dessus le paravent peint XVIIIe, tandis qu’un collier de perles s’échappe de la poudreuse Directoire. Tout en haut, les jouets d’époque au sol trahissent la présence d’enfants près de leur nourrice – le parenting des privilégiés, c’est d’avoir du personnel à l’étage pour tout ranger…