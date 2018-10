Renaissance virtuelle pour les villes martyres de Syrie

2 questions à Jack Lang

Président de l’Institut du monde arabe

1. Votre lien avec ces sites et ces cités est ancien…

Et c’est le lien de nos cultures. Ma première visite à Palmyre remonte aux années soixante, avec un groupe théâtral étudiant de Nancy (où il a ensuite créé un théâtre national, NDLR.): j’étais dans la région pour monter les "Sept contre Thèbes", d’Eschyle, dans un village du Liban. J’y suis retourné, notamment avec François Mitterrand, où Khaled al-Asaad, l’archéologue assassiné en 2015 par Daesch, nous a guidés et instruits une journée entière. J’ai aussi pu me rendre à Alep, car ma fille Valérie jouait "Andromaque", de Racine, à Damas, elle-même en français, et les autres acteurs en arabe.

2. La technologie donne-t-elle une seconde vie à ces sites?

Une science facilite l’émergence, ou la réémergence de l’humain, et dévoile l’inhumain. Les ruines qu’a laissées la barbarie sont ici visibles de façon bien plus saisissante que si l’on était sur place. Ce dispositif permet une plongée au-dessus des villes, dans l’entrelacs des rues et des monuments. Étonnamment, cette représentation de haute technologie, qui paraît désincarnée, offre une forte réincarnation, assez troublante, à la fois présente et immatérielle, de ces villes et de ces sites détruits par la guerre. La précision technique de ces images, loin d’être désincarnée, redonne indéniablement vie à ces lieux. Pour preuve de cette vérité historique et émotionnelle saisissante, j’ai montré l’exposition à des amis syriens d’Alep, qui étaient en larmes.