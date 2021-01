Réouverture du Palais des Beaux-Arts dix jours après l’incendie

Les expositions dans les parties nord du bâtiment, épargnées par le sinistre, seront pour la plupart à nouveau accessibles au public. Il s’agit de "Facing van Eyck", "Primordial Earth" de Léonard Pongo et "Fulu act". En revanche, "suite à l’analyse de plusieurs experts, il a été décidé de fermer prématurément l’exposition "Hotel Beethoven" pour des raisons de conservation, lit-on dans un communiqué. L'installation contemporaine "Beethoven: Theatre of the World" dans le Hall Horta sera, quant à elle, encore accessible au public.