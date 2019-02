Rêves en boîte au Mima, le musée des cultures urbaines

D’entrée, Elzo Durt offre le revival psychédélique d’un mur en (faux) mouvement: une mosaïque de carrés de couleurs et de croix noires et blanches crée un scénario visuel. Au premier étage, Hell’O, duo belge (Antoine Detaille et Jérôme Meynen) déploie des "motifs figuratifs qui ouvrent des portes non narratives": une échelle traverse une fenêtre, dont on gravira les échelons ou non. Ici, "la peinture murale joue de volumes où peinture et sculpture se confondent, sur le modèle de la villa palladienne, où la fresque devient architecture".