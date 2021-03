Roger Raveel, libre de nature

Célébrant le centenaire de sa naissance, une rétrospective à Bozar déploie le regard méthodique et ludique de Roger Raveel, ce grand peintre trop méconnu hors de Belgique et des Pays-Bas.

Franz Wilhelm Kaiser, commissaire de l’exposition, souligne combien Roger Raveel a toujours cherché à affirmer sa singularité , à distance des courants et des écoles. Cela ne l’a pas empêché d’être éminemment sociable, lui qui fut lié à Karel Appel et Corneille, deux membres de CoBrA . Après sa naissance biologique en 1921, son autre naissance artistique survint en 1948, avec l’invention de son réalisme propre.

Sans visage et sans tête

Et, comme tout être humain moderne, l’un des objets sur lequel se pose souvent son regard, c’est son visage. Dès 1946, il se livre à l’autoportrait. Il creuse cette veine et, peu à peu, l’essence même de l’autoportrait, le visage, disparaît. En 1951, c’est l’"Autoportrait absent". En 1952, l’"Autoportrait à la cigarette", où les traits deviennent imperceptibles, discrètes incisions dans la "peau" de la toile. Dans "L’homme avec fil de fer au jardin" (1952-1953), le visage du personnage sera même remplacé, habité par un damier de couleurs à la Piet Mondrian (encore lui). Raveel, ce réaliste, ira donc plus loin dans les emprunts à l’abstraction, dont le peintre néerlandais était l’un des pionniers, en affirmant une sorte de dépossession d’identité. Dès 1946, il peint un homme qui retourne le sol, puis en 1956, son propre père ("Paysan se creusant la tête"), qui n’ont plus de tête.