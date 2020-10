Sentinelles sensorielles au Fresnoy

Chaque automne, le Studio national des arts contemporains du Fresnoy présente les créations machiniques et sensitives de ses élèves. Envers et contre tout, ce sont des éveilleurs.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains s’est installé en 1997 dans la métropole lilloise. C’est une chambre d’écho et d’échanges de rêves et de technologies, où l’art manie les sciences appliquées pour sonder nos profondeurs sensibles. Dans ses 11.000 m2, l’école (un plateau de tournage, des salles de spectacles et d’expositions, deux cinémas, des laboratoires de recherche et de production), a développé depuis trois ans avec des laboratoires scientifiques une section de machines fabriquant des objets visuels qui font appel aux cinq sens et recomposent notre perception de la matière qui nous constitue. En d’autres termes, notre perception de la vie.

Expo "Les Sentinelles", Le Fresnoy, Tourcoing Jusqu'au 3 janvier 2021

Pour la commissaire québécoise Louise Déry (à distance pour cause de Covid), ces œuvres sont "des allumettes frottées dans le noir", comme l’écrit Virginia Woolf. Gymnaste des mots, la Québécoise souligne que ces soixante sentinelles jouent du réveil et du rêve, qu’elle écrit "rêveil", et composent un atlas du futur.

Le Prix Marcel Duchamp, dans sa section Formation, vient de couronner trois anciens élèves, le Franco-marocain Hicham Berrada et ses "tableaux chimiques", l’art anthropologique de la Canadienne Kapawni Kiwanga et le Chilien Enrique Ramirez dont les dystopies visuelles et sonores seront à l’honneur en février 2021, aux côtés d’œuvres de la collection Pinault, sur le thème très pertinent de la "traversée". Pascale Pronnier, responsable des programmations artistiques, manifeste toute son attention au travail de ces artistes en devenir en soulignant que le Studio a été la première école (et la seule) autorisée à rouvrir dès le mois de mai, grâce à des protocoles sanitaires rigoureux.

Le plus beau de cette déambulation dans le vaste volume noir d’exposition, c’est d’avoir la sensation de marcher dans nos songes.

Les voyants

Claire Williams – "Les Æthers"

En 2019, l’étonnante Bruxelloise avait déjà présenté son "Zoryas" qui nous reliait à l’activité électromagnétique du soleil. Cette année, elle rappelle que nous sommes "tous devenus médiums", depuis la seconde moitié du XIXe siècle, quand "l’invisible commence à se voir". C’est le temps de "l’éther", ce bain ineffable "traversé par des forces, des effluves, des ondes". Ici, sa boîte translucide qui permet de voir à l’œil nu l’onde infrarouge, abrite une double rangée de huit amplificateurs d’où surgissent des cordes métalliques tressées de type guitare. Une antenne scanne en temps réel les ondes électromagnétiques et de petits amplis-rondelles font danser ces cordes.

Vir Andres Hera – "Misurgia Sisitlallan"

Ce Mexicain nous invite à nous asseoir, "car on voit mieux d’en bas" son voyage visuel et sonore, entre le capteur du microscope électronique et l’objectif macroscopique de la caméra. Il a fait reproduire des flûtes aztèques dont jouent des acteurs sculpturaux aux gestes ancestraux surgis de la nuit qu’habite le Dieu noir Ixtilton et qu’incarnent des blocs de lave. Des voix tissent une polyphonie chantée en nahuatl, en français, en fon (Afrique de l’Ouest), en anglais, en espagnol et en créole haïtien. Vir Andres a créé avec Jérôme Nika (à l’Ircam) une mémoire logicielle qui hybride les langues, projection des langues futures.

Lucien Bitaux – "Les liminaux"

Nourri de Merleau-Ponty et de sa phénoménologie de la perception, Lucien Bitaux inscrit ses pas dans ceux de Nadar, en créant ses optiques, les "entoptiques", qui laissent des indices de leur présence dans les photographies, fenêtres sur un monde insoupçonné, au seuil de la perception: "visible, mais à peine; invisible, mais saisissable". Une photographie, rappelle-t-il, est "l’addition d’une optique (invisible) et du monde qui s’étend derrière". Ici, l’optique se montre. Ainsi, les liminaux "construisent le doute du voyant face au réel": un herbier d’objets superpose les images décalées de ces objets; la lentille d’un phare devient œil qui nous regarde, des mots s’éclairent et forment un cadavre exquis.

Domnitch et Gelfand – "Time Synthesizer"

Werner Heisenberg demandait: "pourquoi la turbulence?", qui reste une des énigmes de la nature. Dans "Time Synthesizer", des flux de bulles d’hydrogène microscopiques tracent des turbulences sur une eau qui s’écoule. "Ensemencées" par un fil électrode, les bulles composent des "lignes de temps" éclairées par une feuille laser multicolore, les transformant en prismes qui élargissent la perception. Ce Biélorusse et cette Russe, lauréats du Japan Media Arts Excellence Prize (2007) et d’Ars Electronica (2007, 2009, 2011, 2013 et 2017), s’associent à des pionniers de l’imagerie: le LIGO (Observatoire d’ondes gravitationnelles à interféromètre laser), l’Atominstitut (Vienne) et le RySQ (Rydberg Quantum Simulators).

Anna Katharina Scheidegger et Beat Gysin – "Quelques gouttes d’éternité"

Des photos de défunts sont plongées dans des cuves, les émulsions de surface se détachent du papier, se dissolvent en un voile de la vie. Ces cuves transparentes et rétroéclairées, évocatrices du bain photographique, projettent leur halo vitré sur les murs noirs. Un goutte à goutte tombe dans ces cuves, amplifié. La note ténue de la goutte qui frappe l’eau est chaque fois un cri minuscule qui se mêle aux paroles des défunts, en voix off (ici très lointaines). Ce sont "les voix des gouttes". La question qui nous hante tous: après la dissolution du corps, que subsiste-t-il?

