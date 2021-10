Sophie Lauwers doit ramener la sérénité à Bozar

Sophie Wilmès entendait dépolitiser le poste , tout comme celui de directeur de la Monnaie et de l’ Orchestre national de Belgique , les deux autres institutions dont elle a la tutelle. La désignation de Sophie Lauwers, réalisée avec l’appui d’un cabinet de recrutement externe, doit encore recevoir l’aval du Conseil des ministres, ce qui devrait être une simple formalité.

L'histoire puis la publicité

Fille de pâtissier, Sophie Lauwers admet qu’on ne parlait pas beaucoup culture à la maison. Mais elle a su trouver sa voie au gré des expériences et des rencontres. Après une année d’étude de sinologie, "pour ne pas faire comme tout le monde", elle bifurque vers l’histoire à la VUB. Elle est engagée par une agence de publicité. Mais parallèlement, elle fréquente déjà des artistes et s’implique dans des petits projets à gauche à droite.

Sophie Lauwers affectionne Bruxelles où elle habite toujours et où elle se déplace essentiellement à vélo.

Ramener la sérénité

Toujours souriante et d’un tempérament conciliant, Sophie Lauwers tranche avec son prédécesseur. Et cela tombe bien. La mission première de la nouvelle directrice générale sera, en effet, de ramener la sérénité dans la maison Bozar, après une période marquée par de vives tensions entre les syndicats et Paul Dujardin, jugé autoritaire, surtout après le licenciement en septembre 2020 d’Ulrich Hauschild, le directeur du département Musique.